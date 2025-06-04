Куча обломков и черные пятна: спутник показал уничтоженные Ту-95 и Ту-22 на авиабазе "Белая" РФ (фото)

После удара дронов по авиабазе "Белая" Вооруженных сил Российской Федерации, расположенной от Украины на расстоянии 4 тыс. км, заметили семь точек с полностью уничтоженными стратегическими бомбардировщиками. На фото со спутника видны почерневшие участки, которые говорят о масштабном пожаре, рассказали журналисты.

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О последствиях удара по авиабазе РФ под Иркутском говорится в Telegram-канале проекта "Схемы" медиа "Радио Свобода".

Журналисты "Схем", а также эстонского проекта Delfi, получили комплект свежих спутниковых фото Planet Labs. Фото сделаны 4 июня, и на них видны доказательства эффективности отработки дронов, запущенный СБУ во время спецоперации "Паутина". Новые данные наглядно показали, что благодаря атаке БпЛА действительно уничтожено семь стратегических бомбардировщиков ВС РФ — Ту-95 и Ту-22М3, говорится в заметке. Подтверждение — груды обломков и следы пожаров, написало медиа.

"Спутниковые снимки российского аэродрома "Белая" подтверждают повреждения самолетов после атаки украинских БПЛА", — подытожил проект "Схемы".

В заметке журналистов — четыре спутниковых фото с доказательствами уничтожения российских самолетов.

На одном фото — сразу три Ту-95, поврежденных в результате атаки. Как видим, на месте нижнего правого самолета осталось темносерое размытое пятно и не видно следа корпуса или крыльев. Другие два пятна сохранили "хвост" и по одному крылу. Не ясно, пятна на фото — это следы дыма и пожара или площадки с обломками.

Удар по авиабазе РФ — три уничтоженных Ту-95 на базе "Белая" под Иркутском Фото: Схемы

Следующие три изображения — доказательства уничтожения четырех Ту-22М3. На каждом из них — серое пятно с размытыми очертаниями, едва различимые контуры крыльев и корпуса.

Удар по авиабазам РФ — уничтожен самолет Ту-22М3 Удар по авиабазам РФ — сожжены два самолета Ту-22М3 Удар по авиабазам РФ — как выглядит взорванный бомбардировщик Ту-22М3

Каждый потерянный россиянами Ту-95 — это "минус" бомбардировщик, способный запустить 6-8 ракет Х-101 по Украине. Каждый потерянный Ту-22М3 — "минус" бомбардировщик, способный запускать до трех Х-22.

Удары по авиабазам РФ — детали

Отметим, 1 июня СБУ провела спецоперация "Паутина", во время которой дроны ударили по авиабазам РФ на расстояние 400-4500 км от украинских границ. Россияне публиковали в соцсетях кадры со столбами дыма над базами "Оленья" под Мурманском, "Белая" под Иркутском, "Дягилево" под Рязанью и "Иваново-Северная" под Иваново. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удалось повредить 34% российской стратегической авиации.

Впоследствии украинские спецслужбы рассказали о деталях спецоперации. Выяснилось, что на территории РФ действовали агенты, которые контрабандой завезли более сотни БпЛА, составили их тайном цехе, затем замаскировали в крышах модульных домов, погрузили на фуры и отправили на пять авиабаз РФ (пятая — "Украинка" в Амурской области, где машина подорвалась по неизвестным причинам). СБУ объяснила, что агентов успели заблаговременно вывезти с российской территории, а операцию планировали и воплощали рядом с домом ФСБ РФ в одной из областей.

Напоминаем, на портале Defense Express назвали модель БпЛА, которым нанесли удар по авиабазам РФ 1 июня.