"Збільшують мечі джидаїв": в РФ отримали рознарядку набудувати антидронові укриття для літаків

Після спецоперації СБУ "Павутина", внаслідок якої було пошкоджено та знищено 41 російський військовий літак, в РФ спустили розрядку будувати укриття для літаків. При чому кошти на такі роботи не виділили.

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Про це повідомив російський льотчик у відставці Ілля Туманов, який веде канал Fighterbomber.

За його словами, на аеродроми посипалися розпорядження щодо посилення захисту аеродромів.

"Посипалися накази по військах із вимогами збільшити кількість та якість покришок, мечів джедаїв на квадратний метр. Підсилити пильність, бомби закопувати на метр глибше і додати ще один ряд плит зверху. З цікавого, нарешті, когось змусили взяти на себе відповідальність і вниз заслали проєкт типового укриття для техніки. Але, природно, є нюанс. Будувати треба власним коштом. Тобто зі своєї кишені ну або піти десь сп**дити або виклянчити", — пише Туманов.

Він зауважив, що пропоновані укриття не захистять літаки від дронів, а якщо вони впадуть від вітру, то можуть самі пошкодити техніку, оскільки працівники аеродромів не будівельники, тож нічого гідного збудувати не зможуть.

"Бо механіки літаків та водії АПА які будуватимуть ці укриття, ну не дуже сертифіковані будівельники. Прям зовсім. Тому платитимуть за укриття всі, а за зламаний вертоліт призначений нещасний", — розмірковує Туманов.

Щоб його не засудили за висловлювання, наприкінці свого посту він написав, що все це відбувається в Лаосі.

Операція СБУ "Павутина": що відомо

Нагадаємо, що нові супутникові знімки підтверджують успішне ураження 13 літаків РФ на аеродромах "Белая" і "Оленья" внаслідок спецоперації СБУ "Павутина", проведеної 1 червня. За даними розслідувачів і OSINT-аналітиків, під удар потрапили стратегічні бомбардувальники Ту-95, дальні ракетоносці Ту-22М3 і військово-транспортний літак Ан-12.

Операція СБУ під кодовою назвою "Павутина" готувалася близько півтора року. Для неї використали 117 FPV-дронів, а під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягилево" та "Иваново" на території РФ. Головною метою було нейтралізувати стратегічні авіаційні носії, з яких Росія регулярно завдавала ударів крилатими ракетами по території України.

Загальний матеріальний збиток Росії оцінюється більш ніж у 7 мільярдів доларів. А втрати склали 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, що перебували на озброєнні ПКС РФ.