"Увеличивают мечи джидаев": в РФ получили разнарядку настроить антидронные укрытия для самолетов

После спецоперации СБУ "Паутина", в результате которой был поврежден и уничтожен 41 российский военный самолет, в РФ спустили разрарядку строить укрытия для самолетов. Причем средства на такие работы не выделили.

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Об этом сообщил российский летчик в отставке Илья Туманов, который ведет канал Fighterbomber.

По его словам, на аэродромы посыпались распоряжения по усилению защиты аэродромов.

"Посыпались приказы по войскам с требованиями увеличить количество и качество покрышек, мечей джедаев на квадратный метр. Усилить бдительность, бомбы закапывать на метр глубже и добавить еще один ряд плит сверху. Из интересного, наконец, кого-то заставили взять на себя ответственность и вниз заслали проект типового укрытия для техники. Но, естественно, есть нюанс. Строить надо за свой счет. То есть из своего кармана ну или пойти где-то сп**дить или выклянчить", — пишет Туманов.

Он отметил, что предлагаемые укрытия не защитят самолеты от дронов, а если они упадут от ветра, то могут сами повредить технику, поскольку работники аэродромов не строители, поэтому ничего достойного построить не смогут.

"Потому что механики самолетов и водители АПА, которые будут строить эти укрытия, ну не очень сертифицированные строители. Прям совсем. Поэтому платить за укрытие будут все, а за сломанный вертолет назначен несчастный", — рассуждает Туманов.

Чтобы его не осудили за высказывания, в конце своего поста он написал, что все это происходит в Лаосе.

Операция СБУ "Паутина": что известно

Напомним, что новые спутниковые снимки подтверждают успешное поражение 13 самолетов РФ на аэродромах "Белая" и "Оленья" в результате спецоперации СБУ "Паутина", проведенной 1 июня. По данным расследователей и OSINT-аналитиков, под удар попали стратегические бомбардировщики Ту-95, дальние ракетоносцы Ту-22М3 и военно-транспортный самолет Ан-12.

Операция СБУ под кодовым названием "Паутина" готовилась около полутора лет. Для нее использовали 117 FPV-дронов, а под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново" на территории РФ. Главной целью было нейтрализовать стратегические авиационные носители, с которых Россия регулярно наносила удары крылатыми ракетами по территории Украины.

Общий материальный ущерб России оценивается более чем в 7 миллиардов долларов. А потери составили 34% стратегических носителей крылатых ракет, состоявших на вооружении ВКС РФ.