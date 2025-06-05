Фура не доедет, потому что нет дороги: РФ после операции "Паутина" спрятала Ту-160 на Чукотке

Аналитики Defence Express проанализировали спутниковые снимки и обнаружили, что после успеха операции "Паутина", в рамках которой Служба безопасности Украины поразила FPV-дронами стратегическую авиацию на аэродромах РФ, россияне переправили бомбардировщик Ту-160 на авиабазу "Анадырь" на Чукотке. Она находится на расстоянии в 6,6 тысячи километров от Украины.

Related video

Об этом издание пишет 5 июня.

Авиабаза "Анадырь" ("Угольный") на Чукотке по совместительству является гражданским аэропортом. На публичном снимке спутника Sentenel от ESA за 4 июня аналитики заметили большой самолет на площадке, где размещают российские стратегические бомбардировщики. По характерному "распластанному" фюзеляжу, созданному по интегральной схеме, и размаху крыла до 55,7 метра авторы материала идентифицировали борт Ту-160.

Самолеты Ту-160 заметили на авиабазе "Анадырь" на Чукотке после атаки СБУ на российские аэродромы Фото: Defence Express

При этом на спутниковых снимках за 2 июня и предыдущие пару месяцев этого самолета или любых других бортов стратегической авиации на этой базе нет, отмечают в Defence Express.

До операции СБУ Россия не держала стратегическую авиацию на авиабазе в Анадыре Фото: Defense Express

Аналитики считают, что РФ спрятала Ту-160 на Чукотке после удачной операции СБУ 1 июня, когда FPV-дроны подвезли к российским аэродромам фурами в специально оборудованных деревянных контейнерах. Подобному удару по базе "Анадырь" помешает не расстояние от Украины в 6,6 тысячи км, которое может преодолеть грузовик с беспилотниками, а то, что к этому портовому городу в России не проложены дороги, отмечают в издании.

По словам авторов статьи, к Анадырю ведут лишь временные маршруты для экстремальных экспедиций на вездеходах, а добраться до него можно только авиасообщением или морем.

В 2012 году в России запустили программу строительства автотрассы "Колыма-Анадырь", которая должна была завершиться в 2024-м, однако на конец прошлого года ввели в эксплуатацию лишь 230 км из запланированных 2,3 тысячи. Аналитики посчитали, что при таких темпах строительства трассу, по которой до Анадыря сможет доехать фура, россияне построят только к 30-м годам XXIII века.

В издании добавили, что со столь отдаленной базы Ту-160 вряд ли получится применять для обстрелов Украины, к тому же РФ редко использует такие бомбардировщики для дальнобойных ударов. Последние три эпизода происходили 26 мая 2025 года, 17 ноября 2024 года и 18 мая 2023 года.

Кроме того, аналитики отметили, что авиабаза "Анадырь" находится в 500 км от границы России с США.

Авиабаза "Анадырь" расположена в 500 км от границы РФ с США Фото: скриншот

Операция "Паутина" — СБУ ударила по стратегической авиации РФ

Служба безопасности Украины атаковала 4 российских военных аэродрома со стратегической авиацией 1 июня. FPV-дроны вылетали из контейнеров, которые фуры заранее подвезли к авиабазам "Оленья" (Архангельская область РФ), "Белая" (Иркутская область), "Дягилево" (Саратовская область) и "Иваново" (Московская область).

Глава СБУ Василий Малюк 2 июня объявил результаты "Паутины" и рассказал, что среди пораженных российских самолетов были А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По данным спецслужбы, было повреждено или уничтожено 34% стратегических носителей крылатых ракет.

4 июня появились спутниковые снимки уничтоженных Ту-95 и Ту-22 на авиабазе "Белая" в России, которая находится на расстоянии 4 тысяч км от Украины.

Аналитики Defense Express 4 июня рассказывали, что россияне скрывают масштабы потерь от удара по авиабазам 1 июня. В частности точно на месте поврежденного стратегического бомбардировщика Ту-95 на базе "Белая" через пару дней после атаки появился новый целый самолет.

Российский летчик в отставке Илья Туманов, который ведет канал Fighterbomber, 4 июня сообщил, что после спецоперации СБУ "Паутина" российские военные получили разнарядку строить для самолетов антидронные укрытия.