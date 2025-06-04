Подложили фальшивый Ту-95: РФ скрывает масштабы потерь от удара по авиабазам, — аналитики (фото)

На авиабазе "Белая" Российской Федерации, которая попала под удар дронов Службы безопасности Украины, заметили попытку скрыть потерю стратегического бомбардировщика Ту-95. На спутниковых фото в точке, в которой ранее видели обломки сожженного самолета, вдруг увидели целый борт без повреждений, отметили аналитики.

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О том, как Москва скрывает эффективность удара по авиабазам, рассказали на портале Defense Express.

На портале собрали информацию о том, как РФ преуменьшает и скрывает потери после атаки БпЛА на стратегическую авиацию. Прежде всего, обратили внимание на анализ спутниковых фото за 2-3 июня и 4 июня, о котором написали в канале "Око Гора". Авторы канала указали на Ту-95 по центру изображения. На старых фото заметны следы пожара и повреждения крыла и фюзеляжа в результате удара СБУ, а на более новом — стоит абсолютно целый самолет, пояснили аналитики. В статье рассказали, что такую подмену сделать просто: достаточно сначала обозначить ключевые точки (позицию крыльев, хвоста и т.д.), а потом поставить другой самолет и скрыть следы пожара. Таким образом РФ хочет доказать, что потери меньше, чем говорит Украина, подытожили на DE.

"Именно поэтому при просмотре спутниковых снимков с целью оценки результатов ударов необходимо учитывать такие манипуляции со стороны врага", — отметили аналитики.

Удары по авиабазам РФ — фото базы "Белая" 2-3 июня с поврежденным бортом Ту-95 Фото: Око Гора/Telegram Удары по авиабазам РФ — фото базы "Белая" 4 июня с целым бортом Ту-95 Фото: Око Гора/Telegram

Еще одно направление сокрытия потерь РФ — заявления о том, что уничтожены нерабочие бомбардировщики или повреждения совсем незначительные. На DE написали, что по спутниковым фото действительно невозможно установить, насколько серьезны повреждения, если самолет не потерял целостность. Впрочем, они напомнили об атаке Сил обороны Украины на аэродромы на оккупированных территориях в октябре 2023 года. На фото со спутника вертолеты казались целыми, но на самом деле полностью потеряли возможность подняться в воздух. Доказательство того, что Украина била по рабочим самолетам — это кадры столбов дыма после попадания: если бы самолеты были не рабочие, то их бы не заправляли и пожара бы не было, пояснили в статье.

То, что горели избранные бомбардировщики, доказывает серия фото от проекта "Схем", добавили аналитики. На фото видно, что на базе "Белая" стояла группа бортов Ту-95, а взорвали вполне конкретные, а не все подряд.

Удары по авиабазам РФ — фото базы "Белая" с несколькими группами Ту-95 и Ту-22М Фото: Defense Express

На портале также обратили внимание на заявления россиян о том, что старые советские Ту-95, Ту-22М, Ту-160, А-50 им будто бы совсем не нужны. В то же время в течение трех лет российско-украинской войны граждане РФ хвастались "аналоговнетной" техникой, которая запускает по украинцам Х-101, Х-22 и другие ракеты. Аналитики Defense Express подытожили, что удар СБУ по авиабазам действительно уменьшил количество "средств террора" и поэтому у россиян "исчезло ощущение безнаказанности".

Удары по авиабазам РФ — детали

Отметим, 1 июня россияне начали публиковать фото и видео пожаров и столбов дыма на четырех авиабазах РФ, которые атаковали стаи дронов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ реализовала операцию "Паутина", целью которой было поражение самолетов стратегической авиации ВС РФ, регулярно запускающей ракеты по украинцам. Согласно предварительным данным, РФ могла потерять 34% бомбардировщиков, общей стоимостью 7 млрд долл. При этом удар по авиабазам РФ нанесли 117 БпЛА, которые суммарно стоят несколько десятков тысяч долларов.

Напоминаем, глава СБУ Василий Малюк рассказал о деталях удара по авиабазам РФ и показал фуры, с которых стартовали дроны со взрывчаткой.