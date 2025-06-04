Підклали фальшивий Ту-95: РФ приховує масштаби втрат від удару по авіабазах, — аналітики (фото)

На авіабазі "Бєлая" Російської Федерації, яка потрапила під удар дронів Служби безпеки України, помітили спробу приховати втрату стратегічного бомбардувальника Ту-95. На супутникових фото у точці, в якій раніше бачили уламки спаленого літака, раптом побачили цілий борт без жодного пошкодження, зауважили аналітики.

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Про те, як Москва ховає ефективність удару по авіабазах, розповіли на порталі Defense Express.

На порталі зібрали інформацію про те, як РФ применшує та приховує втрати після атаки БпЛА на стратегічну авіацію. Найперше, звернули увагу на аналіз супутникових фото за 2-3 червня та 4 червня, про яке написали у каналі "Око Гора". Автори каналу вказали на бомбардувальник Ту-95 по центру зображення. На старіших фото помітно сліди пожежі та пошкодження крила та фюзеляжу внаслідок удару СБУ, а на новішому — стоїть абсолютно цілий літак, пояснили аналітики. У статті розповіли, що таку підміну зробити досить просто: досить спершу позначити ключові точки (позицію крил, хвоста тощо), а тоді поставити інший літак та приховати сліди пожежі. Таким чином РФ хоче довести, що втрати менші, ніж каже Україна, підсумували на DE.

"Саме тому під час перегляду супутникових знімків з метою оцінки результатів ударів необхідно враховувати такі маніпуляції з боку ворога", — наголосили аналітики.

Удари по авіабазах РФ - фото бази "Бєлая" 2-3 червня з пошкодженим бортом Ту-95 Фото: Око Гора/Telegram Удари по авіабазах РФ - фото бази "Бєлая" 4 червня з цілим бортом Ту-95 Фото: Око Гора/Telegram

Ще один напрямок приховування — заяви про те, що знищено неробочі бомбардувальники або пошкодження зовсім незначні. На DE написали, що за супутниковими фото дійсно неможливо встановити, наскільки серйозні пошкодження, якщо літак не втратив цілісність. Втім, вони нагадали про атаку Сил оборони України на аеродроми на окупованих територіях у жовтні 2023 року. На фото з супутника вертольоти видавались цілими, але насправді повністю втратили можливість здійнятись в повітря. Доказ того, що Україна била по робочих літаках — це кадри стовпів диму після влучання: якби літаки були не робочі, то їх би не заправляли й пожежі б не було, пояснили у статті.

Те, що горіли обрані бомбардувальники, доводить серія фото від проєкту "Схем", додали аналітики. На фото бачимо, що на базі "Бєлая" стояла група бортів Ту-95, а підірвали цілком конкретні, а не все по підряд.

Удари по авіабазах РФ - фото бази "Бєлая" з кількома групами Ту-95 та Ту-22М Фото: Defense Express

На порталі також звернули увагу на заяви росіян про те, що старі радянські Ту-95, Ту-22М, Ту-160, А-50 їм начебто зовсім не потрібні. Водночас протягом трьох років російсько-української війни громадяни РФ вихвалялись "аналоговнєтною" технікою, яка запускає по українцях Х-101, Х-22 та інші ракети. Аналітики Defense Express підсумували, що удар СБУ по авіабазах дійсно зменшив кількість "засобів терору" і тому у росіян "зникло відчуття безкарності".

Удари по авіабазах РФ — деталі

Зазначимо, 1 червня росіяни почали публікували фото та відео пожеж та стовпів диму на чотирьох авіабазах РФ, які атакували зграї дронів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ реалізувала операцію "Павутина". Мета операції — ураження літаків стратегічної авіації ЗС РФ, яка регулярно запускає ракети по українцях. Згідно з попередніми даними, РФ могла втратити 34% бомбардувальників, загальною вартістю 7 млрд дол. При цьому удар по авіабазах РФ завдали 117 БпЛА, які сумарно коштують кілька десятків тисяч доларів.

Нагадуємо, глава СБУ Василь Малюк розповів про деталі удару по авіабазах РФ та показав фури, з яких стартували дрони з вибухівкою.