"Чихуахуа шкодить більшій собаці": Трамп вражений ударами СБУ по аеродромах РФ, — Axios

Близькі до президента США Дональда Трампа джерела сказали журналістам, що він вважає неочікуваний удар по авіабазах РФ, здійснений 1 червня українськими спецслужбами, "сильним" і "крутим". Втім він стурбований тим, що операція "Павутина" може спонукати Кремль до помсти та віддалити припинення вогню в Україні.

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Про це пише видання Axios із посиланням на анонімні джерела.

Одна з довірених осіб передала журналістам, що Трамп у розмові з нею назвав операцію Служби безпеки України на території РФ "досить сильною". Інше джерело сказало, що президент США "вважав це крутим".

Також один із радників Трампа, ім'я якого журналісти не наводять, порівняв операцію українських спецслужб із "чихуахуа, що завдає реальної шкоди набагато більшому собаці".

Удари по авіабазах РФ: Трампа турбує реакція Кремля

Водночас американський лідер у розмовах з оточенням висловлював побоювання, що атака дронів на російські аеродроми можу підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до помсти. За словами джерела видання, Трамп стурбований тим, що операція СБУ завадить продовженню мирних переговорів після того, як відбулися перші прямі перемовини між сторонами за три роки.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувалася. Тож якщо Путін у відповідь збожеволіє, так, у президента є занепокоєння", – сказав інший інсайдер, що спілкувався з Трампом.

Неназваний у матеріалі американський чиновник пояснив журналістам, що удари по аеродромах РФ занепокоїли Білий дім, бо вони були спрямовані проти далекобійних бомбардувальників, здатних переносити ядерну зброю, які є для Росії ключовою частиною ядерного стримування.

"Це дуже небезпечний момент", — сказав анонімний чиновник.

Також високопоставлений чиновник Білого дому сказав виданню, що атака на авіабази РФ не здивувала Трампа, бо таке може відбуватися під час тривалої війни, але він розчарований і "стурбований тим, що це затягне бойові дії".

Операція "Павутина": деталі та реакція Білого дому

Ударні дрони СБУ атакували російські військові аеродроми 1 червня. Надвечір того ж дня в СБУ розповіли, що в результаті операції "Павутина" було уражено близько 34% стратегічної авіації РФ. FPV-дрони летіли по аеродромах зі спеціально облаштованих контейнерів, схожих на дерев'яні будиночків, які підвезли ближче до цілей атаки фурами.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт 4 червня прокоментувала операцію СБУ "Павутина". На питання до ставлення Трампа до атаки вона відповіла, що президент США "старанно працює над вирішенням цього конфлікту, і саме про це він зараз думає".

У своїй соцмережі Truth Social 4 червня Дональд Трамп писав, що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, і той сказав йому, що готує відповідь на атаки аеродромів з російською стратегічною авіацією.

Зазначимо, фахівці порталу "Мілітарний" проаналізували відео СБУ та дійшли висновку, що знищені в ході операції "Павутина" російські бомбардувальники Ту-95МС готували до удару по Україні та вони вже були споряджені крилатими ракетами.