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У Білому домі вперше прокоментували операцію СБУ "Павутина": подробиці

керолайн Левітт, операція павутина, удари по авіабазах рф
Фото: The White House | Керолайн Левітт заявила, що міністр оборони Піт Гегсет стоїть на сторожі США від атак дронів

Керолайн Левітт, прессекретарка Білого дому, ухильно відповіла на запитання журналістів про удари українських дронів по аеродромах у РФ. І про те, наскільки подібний сценарій можливий у США.

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Про це Керолайн Левітт говорила на традиційній зустрічі з журналістами в Білому домі.

Дивитися з 20:05: Керолайн Левітт прокоментувала операцію СБУ "Павутина"

Після звіту про успіхи адміністрації Дональда Трампа, журналісти почали ставити Левітт запитання і серед перших було про операцію СБУ "Павутина". Вони запитали, чи знав президент США про "зухвалі" удари безпілотниками по військових авіабазах РФ.

"Він сказав, що в Зеленського немає карт, коли вони зустрілися кілька місяців тому. Можливо, у Зеленського є якісь карти, про які він не знав?", — запитав журналіст.

Левітт заявила, що Дональд Трамп закликав лідерів РФ і України "сісти і поговорити один з одним безпосередньо, і вони це зробили", маючи на увазі зустріч делегацій у Стамбулі та обмін меморандумами. А потім повторила сентенцію про те, що "ці обидві країни" перебувають на межі через "слабкість і некомпетентність його попередників"

На запитання, чи схвалює Дональд Трамп операцію СБУ "Павутина" і коли він висловиться щодо цього, Керолайн Левітт заявила, що Трамп "він старанно працює над вирішенням цього конфлікту, і саме про це він зараз думає".

Тоді журналіст запитав, що робить президент Трамп, щоб гарантувати, що подібна внутрішня атака дронів не станеться у США, з огляду на те, що операція СБУ була маловитратною і готувалася приховано.

"Знаєте, це, очевидно, піднімає питання про нашу безпеку, особливо для американських літаків", — уточнив репортер.

"Це, безумовно, так, і саме тому президент призначив міністром оборони Піта Гегсета та схвалив деякі зміни, які було внесено до Пентагона, щоб гарантувати, що в нас є найсмертоносніші бойові сили у світі, і що армія США є найкращою, найбільшою. Ось чому він хоче, щоб було ухвалено один великий красивий законопроєкт, тому що він збільшує наші витрати на оборону", — повідомила Левітт.

За її словами, саме тому Дональд Трамп хоче створити "Золотий купол", щоб запобігти ракетним ударам і атакам у майбутньому.

"У президента є повне розуміння, я можу вам сказати, тому що я говорив із ним про це, про майбутнє війни і про те, як безпілотники є великою частиною цього", — сказала Левітт, повідомивши, що незабаром "політична команда" Трампа вживе якихось дій "на цьому фронті" в найближчому майбутньому. Також вона зазначила, що Дональд Трамп відвідає саміт НАТО, який відбудеться в червні в Гаазі. Раніше ходили чутки, що він може його пропустити.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про те, що таке "Золотий купол" Трампа і чому реалізація його масштабного плану важка для виконання і неймовірно дорого коштує.

Зазначимо, що в березні 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет фігурував у скандалі з месенджером Signal, про який розповів головний редактор видання The Atlantic. Радник із нацбезпеки Майкл Волтц додав головного редактора до таємного чату, у якому говорили про удар армії США по єменських хуситах.