У Білому домі вперше прокоментували операцію СБУ "Павутина": подробиці

Керолайн Левітт, прессекретарка Білого дому, ухильно відповіла на запитання журналістів про удари українських дронів по аеродромах у РФ. І про те, наскільки подібний сценарій можливий у США.

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Про це Керолайн Левітт говорила на традиційній зустрічі з журналістами в Білому домі.

Дивитися з 20:05: Керолайн Левітт прокоментувала операцію СБУ "Павутина"

Після звіту про успіхи адміністрації Дональда Трампа, журналісти почали ставити Левітт запитання і серед перших було про операцію СБУ "Павутина". Вони запитали, чи знав президент США про "зухвалі" удари безпілотниками по військових авіабазах РФ.

"Він сказав, що в Зеленського немає карт, коли вони зустрілися кілька місяців тому. Можливо, у Зеленського є якісь карти, про які він не знав?", — запитав журналіст.

Левітт заявила, що Дональд Трамп закликав лідерів РФ і України "сісти і поговорити один з одним безпосередньо, і вони це зробили", маючи на увазі зустріч делегацій у Стамбулі та обмін меморандумами. А потім повторила сентенцію про те, що "ці обидві країни" перебувають на межі через "слабкість і некомпетентність його попередників"

На запитання, чи схвалює Дональд Трамп операцію СБУ "Павутина" і коли він висловиться щодо цього, Керолайн Левітт заявила, що Трамп "він старанно працює над вирішенням цього конфлікту, і саме про це він зараз думає".

Тоді журналіст запитав, що робить президент Трамп, щоб гарантувати, що подібна внутрішня атака дронів не станеться у США, з огляду на те, що операція СБУ була маловитратною і готувалася приховано.

"Знаєте, це, очевидно, піднімає питання про нашу безпеку, особливо для американських літаків", — уточнив репортер.

"Це, безумовно, так, і саме тому президент призначив міністром оборони Піта Гегсета та схвалив деякі зміни, які було внесено до Пентагона, щоб гарантувати, що в нас є найсмертоносніші бойові сили у світі, і що армія США є найкращою, найбільшою. Ось чому він хоче, щоб було ухвалено один великий красивий законопроєкт, тому що він збільшує наші витрати на оборону", — повідомила Левітт.

За її словами, саме тому Дональд Трамп хоче створити "Золотий купол", щоб запобігти ракетним ударам і атакам у майбутньому.

"У президента є повне розуміння, я можу вам сказати, тому що я говорив із ним про це, про майбутнє війни і про те, як безпілотники є великою частиною цього", — сказала Левітт, повідомивши, що незабаром "політична команда" Трампа вживе якихось дій "на цьому фронті" в найближчому майбутньому. Також вона зазначила, що Дональд Трамп відвідає саміт НАТО, який відбудеться в червні в Гаазі. Раніше ходили чутки, що він може його пропустити.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про те, що таке "Золотий купол" Трампа і чому реалізація його масштабного плану важка для виконання і неймовірно дорого коштує.

Зазначимо, що в березні 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет фігурував у скандалі з месенджером Signal, про який розповів головний редактор видання The Atlantic. Радник із нацбезпеки Майкл Волтц додав головного редактора до таємного чату, у якому говорили про удар армії США по єменських хуситах.