В Белом доме впервые прокомментировали операцию СБУ "Паутина": подробности

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома уклончиво ответила на вопросы журналистов об ударах украинских дронов по аэродромам в РФ. И о том, насколько подобный сценарий возможен в США.

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Об этом Кэролайн Ливитт говорила на традиционной встрече с журналистами в Белом доме.

Смотреть с 20:05: Кэролайн Ливитт прокоменнтировала операцию СБУ "Паутина"

После отчета об успехах администрации Дональда Трампа, журналисты начали задавать Ливитт вопросы и среди первых был об операции СБУ "Паутина". Они спросили, знал ли президент США о "дерзких" ударах беспилотниками по военным авиабазам РФ.

"Он сказал, что у Зеленского нет карт, когда они встретились несколько месяцев назад. Возможно у Зеленского есть какие-то карты о которых он не знал?", — спросил журналист.

Ливитт заявила, что Дональд Трамп призвал лидеров РФ и Украины "сесть и поговорить друг с другом напрямую, и они это сделали", имея в виду встречу делегаций в Стамбуле и обмен меморандумами. А потом повторила сентенцию о том, что "эти обе страны" находятся на грани из-за "слабости и некомпетентности его предшественников"

На вопрос, одобряет ли Дональд Трамп операцию СБУ "Паутина" и когда он выскажется по этому поводу, Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "он усердно работает над разрешением этого конфликта, и именно об этом он сейчас думает".

Тогда журналист спросил, что делает президент Трамп, чтобы гарантировать, что подобная внутренняя атака беспилотников не произойдет в США, учитывая, что операция СБУ была малозатратной и готовилась скрытно.

"Знаете, это, очевидно, поднимает вопросы о нашей собственной безопасности, особенно для американских самолетов", — уточнил репортер

"Это, безусловно, так, и именно поэтому президент назначил министром обороны Пита Хегсета и одобрил некоторые изменения, которые были внесены в Пентагон, чтобы гарантировать, что у нас есть самые смертоносные боевые силы в мире, и что армия США является лучшей, самой большой. Вот почему он хочет, чтобы был принят один большой красивый законопроект, потому что он увеличивает наши расходы на оборону", — сообщила Ливитт.

По ее словам, именно поэтому Дональд Трамп хочет создать "Золотой купол", чтобы предотвратить ракетные удары и атаки в будущем.

"У президента есть полное понимание, я могу вам сказать, потому что я говорил с ним об этом о будущем войны и о том, как беспилотники являются большой частью этого", — сказала Ливитт, сообщив, что скоро "политическая команда" Трампа предпримет некие действия "на этом фронте" в самом ближайшем будущем. Также она отметила, что Дональд Трамп посетит саммит НАТО, который состоится в июне в Гааге. Ранее ходили слухи, что он может его пропустить.

Напомним, Фокус подробно писал о том, что такое "Золотой купол" Трампа и почему реализация его масштабного плана трудновыполнима и невообразимо дорого стоит.

Отметим, что в марте 2025 года министр обороны США Пит Хегсет фигурировал в скандале с мессенджером Signal, о котором рассказал главный редактор издания The Atlantic. Советник по нацбезопасности Майкл Уолтц добавил главного редактора к тайному чату, в котором говорили об ударе армии США по йеменским хуситам.