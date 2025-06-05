"Спорядили крилатими ракетами": знищені СБУ російські літаки готували до удару по Україні

Російські бомбардувальники Ту-95МС, які були знищені в ході спецоперації Служби безпеки України "Павутина", готували до наступного удару по українських містах та навіть встигли спорядити крилатими ракетами.

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Такого висновку дійшли фахівці порталу "Мілітарний", які дослідили відео оприлюднене СБУ.

"Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС перед знищенням спорядили крилатими ракетами Х-101 для удару по Україні", — йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначили, що на окремих кадрах з аеродромів "Бєлая" і "Оленья" під крилами Ту-95МС видно далекобійні крилаті ракети Х-101.

Знищені російські бомбардувальники Ту-95МС готували до удару по Україні Фото: Мілітарний

"Саме ці ракети використовують окупанти для терористичних ударів по українських містах та інфраструктурі", — наголосили автори матеріалу.

Крім того, на думку експертів, підготовку росіян до нового ракетного обстрілу також підтверджує потужне горіння літаків. Це свідчить про те, що ці бомбардувальники були заправлені паливом перед вильотом.

"Але операція СБУ під назвою "Павутина" запобігла планам агресора і знищила частину російських ракетоносців", — підсумували у "Мілітарному".

Нагадаємо, українські FPV-дрони атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Невдовзі в СБУ повідомили про результати операції "Павутина". У спецслужбі заявляли про ураження 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на суму близько $7 млрд.

4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків.