"Снарядили крылатыми ракетами": уничтоженные СБУ российские самолеты готовили к удару по Украине

Российские бомбардировщики Ту-95МС, которые были уничтожены в ходе спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", готовили к следующему удару по украинским городам и даже успели снарядить крылатыми ракетами.

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К такому выводу пришли специалисты портала "Милитарный", которые исследовали видео обнародованное СБУ.

"Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС перед уничтожением снарядили крылатыми ракетами Х-101 для удара по Украине", — говорится в материале.

Аналитики отметили, что на отдельных кадрах с аэродромов "Белая" и "Оленья" под крыльями Ту-95МС видны дальнобойные крылатые ракеты Х-101.

Уничтоженные российские бомбардировщики Ту-95МС готовили к удару по Украине Фото: Мілітарний

"Именно эти ракеты используют оккупанты для террористических ударов по украинским городам и инфраструктуре", — отметили авторы материала.

Кроме того, по мнению экспертов, подготовку россиян к новому ракетному обстрелу также подтверждает мощное горение самолетов. Это свидетельствует о том, что эти бомбардировщики были заправлены топливом перед вылетом.

"Но операция СБУ под названием "Паутина" предотвратила планы агрессора и уничтожила часть российских ракетоносцев", — подытожили в "Милитарном".

Напомним, украинские FPV-дроны атаковали 4 российские военные аэродромы 1 июня. Вскоре в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина". В спецслужбе заявляли о поражении 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на сумму около $7 млрд.

4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов.