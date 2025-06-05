"Снарядили крылатыми ракетами": уничтоженные СБУ российские самолеты готовили к удару по Украине
Российские бомбардировщики Ту-95МС, которые были уничтожены в ходе спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", готовили к следующему удару по украинским городам и даже успели снарядить крылатыми ракетами.
К такому выводу пришли специалисты портала "Милитарный", которые исследовали видео обнародованное СБУ.
"Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС перед уничтожением снарядили крылатыми ракетами Х-101 для удара по Украине", — говорится в материале.
Аналитики отметили, что на отдельных кадрах с аэродромов "Белая" и "Оленья" под крыльями Ту-95МС видны дальнобойные крылатые ракеты Х-101.
"Именно эти ракеты используют оккупанты для террористических ударов по украинским городам и инфраструктуре", — отметили авторы материала.
Кроме того, по мнению экспертов, подготовку россиян к новому ракетному обстрелу также подтверждает мощное горение самолетов. Это свидетельствует о том, что эти бомбардировщики были заправлены топливом перед вылетом.
"Но операция СБУ под названием "Паутина" предотвратила планы агрессора и уничтожила часть российских ракетоносцев", — подытожили в "Милитарном".
Напомним, украинские FPV-дроны атаковали 4 российские военные аэродромы 1 июня. Вскоре в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина". В спецслужбе заявляли о поражении 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на сумму около $7 млрд.
4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов.