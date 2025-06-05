"Чихуахуа вредит более крупной собаке": Трамп поражен ударами СБУ по аэродромам РФ, — Axios

Близкие к президенту США Дональду Трампу источники сказали журналистам, что он считает неожиданный удар по авиабазам РФ, осуществленный 1 июня украинскими спецслужбами, "сильным" и "крутым". Впрочем, он обеспокоен тем, что операция "Паутина" может побудить Кремль к мести и отдалить прекращение огня в Украине.

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Об этом пишет издание Axios со ссылкой на анонимные источники.

Одно из доверенных лиц передало журналистам, что Трамп в разговоре с ней назвал операцию Службы безопасности Украины на территории РФ "достаточно сильной". Другой источник сказал, что президент США "считал это крутым".

Также один из советников Трампа, имя которого журналисты не приводят, сравнил операцию украинских спецслужб с "чихуахуа, наносящим реальный вред гораздо большей собаке".

Удары по авиабазам РФ: Трампа беспокоит реакция Кремля

В то же время американский лидер в разговорах с окружением высказывал опасения, что атака дронов на российские аэродромы могу подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к мести. По словам источника издания, Трамп обеспокоен тем, что операция СБУ помешает продолжению мирных переговоров после того, как состоялись первые прямые переговоры между сторонами за три года.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировалась. Поэтому если Путин в ответ сойдет с ума, да, у президента есть беспокойство", — сказал другой инсайдер, общавшийся с Трампом.

Неназванный в материале американский чиновник объяснил журналистам, что удары по аэродромам РФ обеспокоили Белый дом, потому что они были направлены против дальнобойных бомбардировщиков, способных переносить ядерное оружие, которые являются для России ключевой частью ядерного сдерживания.

"Это очень опасный момент", — сказал анонимный чиновник.

Также высокопоставленный чиновник Белого дома сказал изданию, что атака на авиабазы РФ не удивила Трампа, потому что такое может происходить во время длительной войны, но он разочарован и "обеспокоен тем, что это затянет боевые действия".

Операция "Паутина": детали и реакция Белого дома

Ударные дроны СБУ атаковали российские военные аэродромы 1 июня. К вечеру того же дня в СБУ рассказали, что в результате операции "Паутина" было поражено около 34% стратегической авиации РФ. FPV-дроны летели по аэродромам из специально обустроенных контейнеров, похожих на деревянные домики, которые подвезли ближе к целям атаки фурами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 4 июня прокомментировала операцию СБУ "Паутина". На вопрос об отношении Трампа к атаке она ответила, что президент США "усердно работает над решением этого конфликта, и именно об этом он сейчас думает".

В своей соцсети Truth Social 4 июня Дональд Трамп писал, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот сказал ему, что готовит ответ на атаки аэродромов с российской стратегической авиацией.

Отметим, специалисты портала "Милитарный" проанализировали видео СБУ и пришли к выводу, что уничтоженные в ходе операции "Паутина" российские бомбардировщики Ту-95МС готовили к удару по Украине и они уже были снаряжены крылатыми ракетами.