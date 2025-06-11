Новейшее оружие и ядерная триада: Путин планирует обновить инфраструктуру на авиабазах и арсеналах

После серии ударов по авиабазам и арсеналам президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал строительство и модернизацию инфраструктуры на стратегических объектах. Кроме того, он намекнул на появление новейшего оружия, которое не стоит держать в "чистом поле", и упомянул о "современности" ядерной триады РФ.

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Заявление Путина прозвучало во время совещания в Кремле, фрагменты которого росСМИ "РИА Новости" опубликовало в Telegram-канале.

РосСМИ написало, что происходит совещание на тему государственной программы вооружения на 2027-2036 годы. На видео появились топ-чиновники РФ, среди них — глава Минобороны Андрей Белоусов. Путин заявил, что в бюджете РФ должна появиться отдельная строка на "подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее". При этом глава Кремля упрекнул чиновников, которые не понимают важности этой статьи расходов и просят денег. Российский президент считает, что это недопустимо, когда появляется "новая система вооружения", а она стоит "в чистом поле". Путин не уточнил, какую именно новую систему имеет в виду.

Еще один вопрос, которого коснулся Путин, — это ядерная триада, написало росСМИ. По мнению российского президента, "доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%". Также он заявил, что ядерное оружие гарантирует суверенитет РФ.

Удары по авиабазам РФ — детали

Отметим, выступление Путина появилось спустя почти две недели после удара по авиабазам РФ в рамках спецоперации СБУ "Паутина". Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, а также президент Украины Владимир Зеленский, дроны, стоимостью несколько тысяч долларов, вылетели из фур, припаркованных возле российских аэродромов. На аэродромах без какого-либо прикрытия с воздуха стоят стратегические бомбардировщики РФ, способные нести ядерные боеголовки. Как показали кадры с места событий, в результате попадания БпЛА над аэродромами поднялись пожары и столбы дыма.

Впоследствии СБУ опубликовала кадры, снятые камерами БпЛА за мгновение до попадания. Камеры показали моменты подрыва бомбардировщиков Ту-95 (разработка 1952 года с модернизациями), Ту-22М3 (1983 года), Ту-160 (1984, с модернизациями), А-50 (1985, с модернизациями). Количество уничтоженных или поврежденных военных самолетов РФ — около 40, свидетельствуют кадры украинских оборонцев.

5 июня аналитики Defense Express установили, на какую авиабазу Москва перебросила самолеты Ту-160, чтобы уберечь от уничтожения украинскими силами обороны. Выяснилось, что речь идет о Чукотке: спутники заметили драгоценные бомбардировщики на авиабазе "Анадырь".

Напоминаем, 11 июня Фокус собрал информацию о дронах, которыми СБУ взорвала авиабазы РФ на расстоянии 450-4500 км. Тем временем президент США Дональд Трамп поговорил с Путиным по поводу "Паутины" и сообщил, какими последствиями угрожает РФ Украине.