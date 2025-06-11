Управляются за тысячи километров: раскрыты детали о дронах для операции "Паутина"

Беспилотники, которые уничтожили российские самолеты в рамках операции "Паутина", были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.

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По словам источников Фокуса, подобные дроны могут выполнять миссии в глубоком тылу врага с учетом всех нюансов будущих целей.

В рамках операции "Паутина" БПЛА смогли обойти средства противодействия РФ, эффективно поразив стратегическую авиацию врага.

Работа украинского БПЛА в ходе операции "Паутина"

"Указанные дроны — уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины", — подчеркнул собеседник Фокуса.

Операция "Паутина": что о ней известно

Украинские FPV-дроны 1 июня атаковали 4 российских военных аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Согласно отчету Генерального штаба ВСУ от 3 июня, в результате атаки Россия потеряла 12 бортов.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. По его словам, в результате спецоперации был поражен 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что БПЛА, используемые для атаки, были спрятаны в "мобильных домах" с раздвижными крышами, которые были загружены на грузовики. Водители же ничего не знали о тайном грузе, который активировался дистанционно.

Также сообщалось, что в спецоперации СБУ "Паутина" участвовало движение сопротивления "Свобода России". По словам партизан, атака показала, что Владимир Путин и его армия не способны контролировать все в стране.