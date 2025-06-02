Атака дронами на аэродромы РФ: в спецоперации участвовало российское движение сопротивления

В спецоперации "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины 1 июня, участвовало движение сопротивления "Свобода России". Партизаны заявили, что атака показала, что Путин и его армия не способны контролировать все в стране.

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Об этом движение сопротивления "Свобода России" написало в Telegram-канале.

В движении сопротивления отмечали, что осуществить масштабную атаку на аэродромы удалось, в частности благодаря самоотверженной работе участников антипутинского движения: как тех, кто принимал непосредственное участие в операции, так и тех, кто уже давно ведет борьбу — передает информацию, разведданные, расклеивает листовки, рисует граффити и уничтожает военную инфраструктуру.

"Удар по военным аэродромам, и вся проведенная операция показала — Путин и его карманная армия неспособна контролировать все и вся. То, что считалось "военной мощью российской армии в небе", сейчас дотлевает, в частности, благодаря самоотверженной работе участников антипутинского движения", — говорится в заявлении партизан.

Они добавили, что режим Путина, диктатура и спецслужбы — ослаблены и подавлены внутренними распрями, что их можно и нужно побеждать.

Операция Паутина: что известно

По слова президента Украины Владимира Зеленского, "офис" операции на территории России находился неподалеку с одним из областных управлений ФСБ РФ. Это была "уникальная операция", подготовка которой заняла более 1,5 года, а планирование, организация и все детали были "идеально подготовлены". Кроме того, глава государства отметил, что разведка обнаружила подготовку РФ к новому массированному ракетному удару.

После спецоперации "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины 1 июня, в РФ остался только один аэродром, на который могли бы перебазировать стратегическую авиацию. Это "Украинка", что в Амурской области. Если россияне передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину.