После операции "Паутина": куда РФ может перебазировать самолеты и что это даст Украине, — авиаэксперт

После спецоперации "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины 1 июня, в РФ остался только один аэродром, на который могли бы перебазировать стратегическую авиацию. Это "Украинка", что в Амурской области. Если россияне передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину.

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Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко, пишет LIGA.net.

По его словам, "Украинка" является одним из крупнейших аэродромов Российской Федерации. Там сосредоточен 182 тяжелый бомбардировочный полк стратегической авиации врага с самолетами Ту-95 МС.

"Туда мы еще не добирались. Если они передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину, не хватит дальности для полета туда и обратно. Тогда угроза стратегической авиации для нас практически исчезнет. Показательные акции время от времени они смогут делать, но такой регулярности налетов, как было в прошлом году, они уже не выдержат", — сказал Романенко.

Он добавил, что дееспособных самолетов у российской армии осталось мало. Поэтому возможности наносить атаки по Украине стратегической авиацией у россиян в ближайшее время будут ограничены.

Удар по авиабазам РФ — детали

Отметим, Фокус писал об ударе по авиабазам РФ 1 июня, о котором рассказала Служба безопасности Украины. Как выяснилось, украинцы подготовили и провели операцию "Паутина", во время которой удалось поразить дронами четыре авиабазы РФ: "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркутская область), "Иваново-Северная" (Ивановская область), "Дягилево" (Рязанская область).

На видео с места событий показали фуры, из которых поднимались беспилотники и направлялись к самолетам и взлетным полосам военных аэродромов ВС РФ. Были кадры, как россияне пытались сбить БпЛА камнями. Впрочем, на записях, опубликованных свидетелями, видим столбы дыма, которые поднялись после попадания.

Впоследствии появились спутниковые фото, на которых видны следы горения на аэродромах и поврежденные самолеты ВС РФ. СБУ сообщила, что удалось повредить, ориентировочно, 34% стратегической авиации, которую россияне использовали для ракетных ударов по Украине.

В то же время западные медиа получили информацию от собственных источников относительно позиции США. По словам анонимных источников, Белый дом не знал о планировании ударов по аэродромам РФ и для администрации президента Дональда Трампа атака украинцев также стала сюрпризом.

Напоминаем, утром 2 июня Минобороны РФ сообщило о новом налете дронов на российские военные объекты. Тем временем украинский авиаэксперт рассказал, как операция "Паутина" повлияет на обстрелы Украины, которые россияне проводят каждую ночь.