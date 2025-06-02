Після операції "Павутина": куди РФ може перебазувати літаки і що це дасть Україні, – авіаексперт

Після спецоперації "Павутина", яку провела Служба безпеки України 1 червня, у РФ залишилося лише одне летовище, на яке могли б перебазувати стратегічну авіацію. Це "Українка", що в Амурській області. Якщо росіяни передислокують туди літаки, це виключить їх польоти до України.

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Про це заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко, пише LIGA.net.

За його словами, "Українка" є одним з найбільших аеродромів Російської Федерації. Там зосереджений 182 важкий бомбардувальний полк стратегічної авіації ворога з літаками Ту-95 МС.

"Туди ми ще не діставались. Якщо вони передислокують туди літаки, це виключить їх польоти до України, не вистачить дальності для польоту туди й назад. Тоді загроза стратегічної авіації для нас практично зникне. Показові акції час від часу вони зможуть робити, але такої регулярності нальотів, як було торік, вони вже не витримають", – сказав Романенко.

Він додав, що дієздатних літаків в російської армії залишилося мало. Тому можливості завдавати атаки по Україні стратегічною авіацією у росіян найближчим часом будуть обмежені.

Удар по авіабазах РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удар по авіабазах РФ 1 червня, про яку розповіла Служба безпеки України. Як з'ясувалось, українці підготували та провели операцію "Павутина", під час якої вдалось уразити дронами чотири авіабази РФ: "Оленья" (Мурманська область), "Белая" (Іркутська область), "Иваново-Северная" (Іванівська область), "Дягилево" (Рязанська область).

На відео з місця подій показали фури, з яких підіймались безпілотники та прямували до літаків та злітних смуг військових аеродромів ЗС РФ. Були кадри, як росіяни намагались збити БпЛА камінням. Втім, на записах, опублікованих свідками, бачимо стовпи диму, які здійнялись після влучання.

Згодом з'явились супутникові фото, на яких видно сліди горіння на аеродромах та пошкоджені літаки ЗС РФ. СБУ повідомила, що вдалось пошкодити, орієнтовно, 34% стратегічної авіації, яку росіяни використовували для ракетних ударів по Україні.

Водночас західні медіа отримали інформацію від власних джерел щодо позиції США. Зі слів анонімних джерел, Білий дім не знав про планування ударів по аеродромах РФ і для адміністрації президента Дональда Трампа атака українців також стала сюрпризом.

Нагадуємо, зранку 2 червня Міноборони РФ повідомило про новий наліт дронів на російські військові об'єкти. Тим часом український авіаексперт розповів, як операція "Павутина" вплине на обстріли України, які росіяни проводять щоночі.