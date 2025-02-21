Дав три тижні: Трамп вимагає від Європи підготувати капітуляцію України, — євродепутат

Депутат Європарламенту МІка Аалтола стверджує, що президент США погрожує вивести війська з Європи, якщо за три тижні не буде узгоджено умови капітуляції Києва.

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Президент США Дональд Трамп дав європейським лідерам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України в російсько-українській війні, а в разі відмови погрожує виводом з Європи американських військ, написав фінський депутат Європейського парламенту від групи Європейської народної партії Міка Аалтола у своєму акаунті в мережі X (раніше — Twitter).

Євродепутат Міка Аалтола заявив, що Трамп вимагає капітуляції України Фото: Скриншот

"Сполучені Штати дали нам три тижні на узгодження умов капітуляції України. Якщо ми цього не зробимо, Сполучені Штати вийдуть з Європи. Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії зараз і в майбутньому. Нехай вони самі розбираються зі своїм безладом. У нас є три тижні, щоб підрости", — написав фінський депутат Європарламенту.

Міка Аалтола не надає доказів своїм словам.

Трамп хоче вивести війська США з Європи: що відомо

Під час форуму в Давосі 23 січня Дональд Трамп заявив, що вимагатиме від країн НАТО, зокрема від європейських членів Альянсу, збільшити видатки на оборону з 2% ВВП до 5%.

Також 23 січня італійське агентство Ansa з посиланням на дипломатичне джерело писало, що Трамп хоче вивести з Європи 20 тисяч військовослужбовців США.

Міністр оборони США Піт Гегсет 13 лютого заявляв, що Штати зосередяться на Тихоокеанському регіоні, європейські лідери повинні активізуватися та "взяти на себе основну відповідальність за оборону континенту".

Голова Мюнхенської безпекової конференції, німецький дипломат Крістоф Гойсґен перед початком заходу 14 лютого сказав, що віцепрезидент США Джей Ді Венс може оголосити про виведення військ США з Європи. Під час свого виступу на конференції Венс про вихід з Європи не оголосив, але різко розкритикував європейських лідерів за буцімто відхід від "основних цінностей", які поділяють і Штати, та наголосив на тому, що європейським країнам потрібно більше вкладатися у власну безпеку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 20 лютого заявив, що Трамп буде президентом миру, а його контакти з президентом РФ дозволять завершити війну в Україні.

Також 20 лютого ЗМІ писали, що тисячі людей вийшли на мітинги у США на знак протесту проти політики Дональда Трампа.