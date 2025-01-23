Трамп хоче вивести з Європи 20 тисяч американських військових, — ЗМІ

За словами журналістів, американський лідер також має намір вимагати від європейських партнерів більшої фінансової участі, необхідної для утримання решти сил США.

Related video

Президент США Дональд Трамп планує значно скоротити чисельність американського військового контингенту в Європі. Про це повідомляє італійське агентство Ansa з посиланням на дипломатичне джерело.

Зазначається, що нова адміністрація Білого дому планує вивести з європейської території близько 20 тисяч військовослужбовців. Американський лідер також планує вимагати від європейських партнерів більшої фінансової участі, необхідної для утримання решти сил США.

За даними журналістів, Трамп вважає, що американські війська виконують роль стримувального фактора, з цієї причини вони не повинні фінансуватися тільки американськими платниками податків.

За даними італійського агентства, країнам ЄС знадобиться розширити військові бюджети. Зазначається, що основний вплив на думку Трампа справило повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Стратегія "одностороннього розмежування" може бути сприйнята як "другий Кабул", Трамп не хоче, щоб його ім'я асоціювалося з таким сценарієм", повідомив дипломат з ЄС.

Основний фінансовий тягар підтримки Києва має лягти на європейські країни, вважає Трамп.

Нагадаємо, що в ОСУВ "Хортиця" заявили про "ризик оперативного оточення" біля Великої Новосілки.

Також повідомлялося про те, який метод придумали ЗС РФ для штурму Торецька: 20 FPV-дронів на одного.