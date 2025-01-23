Трамп хочет вывести из Европы 20 тысяч американских военных, — СМИ

По словам журналистов, американский лидер также намерен потребовать от европейских партнеров большего финансового участия, необходимого для содержании оставшихся сил США.

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Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить численность американского воинского контингента в Европе. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что новая администрация Белого дома планирует вывести с европейской территории порядка 20 тысяч военнослужащих. Американский лидер также планирует потребовать от европейских партнеров большего финансового участия, необходимого для содержании оставшихся сил США.

По данным журналистов, Трамп считает, что американские войска выполняют роль сдерживающего фактора, по этой причине они не должны финансироваться только американскими налогоплательщиками.

По данным итальянского агентства, странам ЕС понадобится расширить военные бюджеты. Отмечается, что основное влияние на мнение Трампа оказало полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Стратегия "одностороннего размежевания" может быть воспринята как "второй Кабул", Трамп не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с таким сценарием", сообщил дипломат из ЕС.

Основное финансовое бремя поддержки Киева должно лечь на европейские страны, считает Трамп.

Напомним, что в ОСГВ "Хортица" заявили о "риске оперативного окружения" возле Великой Новоселки.

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