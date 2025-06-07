Операція "Павутина": СБУ оприлюднила нове відео "різанини" російської авіації (відео)

Служба безпеки України оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина". На відео зафіксовано шлях одного з FPV-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака.

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Відео виклали в телеграм-каналі СБУ.

На записі зафіксовано повний шлях одного із українських FPV-дронів з моменту старту з даху модульного будинку на вантажівці до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

В кадрі видно зліт БПЛА і те, як він без перешкод долає значну відстань та залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Операція СБУ "Павутина": що відомо

1 червня стало відомо, що дрони СБУ атакували 4 російські військові аеродроми. Безпілотники вилітали з припаркованих фур і били по літаках на аеродромах.

Пізніше на порталі Defense Express назвали модель дронів, якими завдавалися удари по авіабазах РФ 1 червня.

4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри, на яких зафіксовано результати атаки по військових літаках РФ. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського.