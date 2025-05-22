Сухопутные войска РФ возглавил Андрей Мордвичев: карьера и "подвиги" нового главкома

Министр обороны России Андрей Белоусов представил личному составу нового главнокомандующего Сухопутными войсками России — генерал-полковника Андрея Мордвичева. По мнению военных обозревателей, в том числе и российских, именно Мордвичев сделал тактику “мясных штурмов” ВС РФ основной.

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Как сообщила 22 мая газета Минобороны РФ "Красная звезда", в ходе официальной церемонии Мордвичеву был вручен штандарт командующего.

Мордвичев сменил на посту генерала армии Олега Салюкова, который 15 мая 2025 года был переведен указом президента России на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. До назначения Мордвичев командовал войсками Центрального военного округа, а также группировкой "Центр", участвующей в боевых действиях в Украине.

Белоусов охарактеризовал нового главкома как "опытного боевого офицера, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции".

Скрин передовицы газеты Минобороны РФ "Красная Звезда"

Карьера Мордвичева и тактика "мясных штурмов"

49-летний Андрей Мордвичев — один из самых молодых генерал-полковников в российской армии. После 2022 года он резко продвинулся по службе, получив звание Героя России и возглавив Центральный военный округ. Российские СМИ отмечают, что до начала полномасштабного вторжения в Украину его карьера проходила без особых отличий.

С началом войны он командовал частями 8-й армии Южного военного округа, участвовавшими в штурме Мариуполя. Под его руководством велась осада города, в результате которой он был практически полностью разрушен. По данным Службы безопасности Украины, именно Мордвичев координировал штурм завода "Азовсталь", где находились украинские военные и гражданские.

Также газета "Красная звезда" называет среди ключевых операций под руководством этого военачальника "освобождение" Авдеевки Донецкой области — еще одного города, полностью разрушенного в ходе боев.

Украинские правоохранительные органы обвиняют Мордвичева по трем статьям Уголовного кодекса, включая статью о ведении агрессивной войны, а также возлагает на него ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры Мариуполя и участие в планировании штурма "Азовстали".

В Украине Мордвичева обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса

Отметим, что в среде военнослужащих РФ и некоторых Z-блогеров новый главком репутацию специалиста по "мясным штурмам", который не жалеет личный состав и не считается с боевыми потерями. Так блогер Андрей Морозов, который в феврале 2024 покончил с собой, в соцсетях обвинил командование ВС РФ в огромных потерях при штурме Авдеевки — приводилась цифра в 16 000 человек. Причем по данным украинского командования, потери оккупантов за время штурма Авдеевки составили более 47 000 солдат.

Военный аналитик Ян Матвеев, которого в России назвали "иноагентом" также отметил, что Мордвичев не гнушался тактикой "мясных штуромов" в операциях на Донбассе.

"Именно за счет бесконечных накатов пехоты и огромных потерь российским войскам удалось дойти до Покровска", — написал он.

В то же время новый главком в военных кругах РФ воспринимается как представитель нового поколения офицеров, открытых к внедрению современных технологий, в том числе к активному использованию беспилотников на поле боя.

Что означает назначение Мордвичева

Назначение Мордвичева вызывает неоднозначную реакцию даже среди Z-блогеров и российских военных каналов. С одной стороны, его называют "эффективным командиром", способным вести войну по новым правилам, с другой — указывают на высокие потери и методы ведения боевых действий, вызывающие сомнения у части экспертного сообщества. Аналитики отмечают, что он может рассматриваться как возможный преемник Валерия Герасимова на посту начальника Генштаба ВС РФ.

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Западные наблюдатели рассматривают это кадровое решение как подготовку к новому этапу военных действий, в том числе возможному летнему наступлению, которое ожидается в ближайшие месяцы. По мнению военных экспертов, назначение Мордвичева демонстрирует стремление Кремля усилить боеспособность армии и внедрить в командование фигуры, более адаптированные к современным реалиям войны.

Напомним, издание The Economist сообщило, что Российская армия оказалась под фактическим контролем спецслужб, поскольку президент Владимир Путин перестал доверять своим военным руководителям.