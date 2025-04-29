Не простой генерал: чем занимался погибший Ярослав Москалик в Минобороны РФ (фото)

Министерство обороны Российской Федерации после гибели Ярослава Москалика рассказало об активном участии генерала в войнах, которые начинал Кремль в течение последних 20 лет. Среди прочего, военный занимался вторжением в Украину и был причастен к российской делегации во время Минских переговоров.

Related video

Некролог Минобороны РФ по случаю гибели Москалика 29 апреля опубликовало росСМИ "Красная звезда".

В некрологе Москалика указано, что он родился в Узбекистане во времена СССР, пошел в советскую армию и с тех пор ни на миг не переставал служить. Указывается, что он последовательно получал профильное образование в трех высших военных учебных заведениях. Далее, как утверждает Минобороны, Москалик прошел путь от командира мотострелкового взвода до топ-военного — добрался до должности заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Погибший работник российского командования в течение своей карьеры участвовал в ряде военных кампаний Кремля. В некрологе перечислили, где ему пришлось воевать в пользу РФ:

войны на Кавказе — период 2002-2005 годов. Отметим, именно в это время происходили вторая Чеченские войны и борьба с беспорядками в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии; война в Сирии — с 2015 года; работа в Минской группе — период 2015-2022 годов, когда РФ заставляла Украину согласиться с существованием так называемых "ДНР/ЛНР"; вторжение в Украину — с 2022 года "руководил деятельностью очередной смены Группы боевого управления Генштаба ВС РФ, которая осуществляет мониторинг ситуации в зоне боевых действий".

Также в некрологе Москалика перечисляются его награды за 42 года службы в советской, а затем — российской, армии. Как выяснилось, генерал имел пять орденов, две медали, почетную грамоту президента РФ Владимира Путина.

Гибель Москалика — некролог Минобороны РФ Фото: скриншот

Гибель Москалика — детали

Фокус писал о гибели Москалика, которая произошла 25 апреля 2025 года. Первые сообщения об инциденте поступили из российских пабликов: жители города Балашиха в Подмосковье пожаловались на громкий взрыв у подъезда многоэтажки. На видео с места событий видим столб огня, который поднялся вокруг машины, и обломки, которые разлетались во все стороны.

Минобороны РФ через час заявило, что в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Российские правоохранители начали расследование и при этом сразу начали предполагать, что подрыв устроили "украинские спецслужбы". Тем временем российские Z-блогеры начали публиковать печальные сообщения о смерти Москалика, поскольку он якобы играл важную роль в российско-украинской войне.

РосСМИ опубликовали фото владельца автомобиля, который подорвался рядом с Москаликом. Выяснилось, что им владел Игнат Кузин. Мужчина до 2015 года, вероятно, жил в Сумах в Украине, и затем перебрался в РФ. Соседи генерала рассказали журналистам, якобы водитель авто (не указывалось, были ли это Кузин), в последний раз видели 16 апреля. Затем, как писали росСМИ, подозреваемый якобы выехал в Турцию.

Напоминаем, 28 апреля нардеп объяснил, каким образом СБУ причастна к гибели Москалика. Тем временем ФСБ РФ заявило о задержании подозреваемого в"теракте в Балашихе", который сразу признался в "преступлении" и "связях с Украиной".