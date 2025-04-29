Не простий генерал: чим займався загиблий Ярослав Москалик в Міноборони РФ (фото)

Міністерство оборони Російської Федерації після загибелі Ярослава Москалика розповіло про активну участь генерала у війнах, які починав Кремль протягом останніх 20 років. Серед іншого, військовий займався вторгненням в Україну та був причетним до російської делегації під час Мінських перемовин.

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Некролог Міноборони РФ з нагоди загибелі Москалика 29 квітня опублікувало росЗМІ "Красная звезда".

У некролозі Москалика вказано, що він народився в Узбекистані за часів СРСР, пішов в радянську армію і з того часу ні на мить не переставав служити. Вказується, що він послідовно здобував профільну освіту у трьох вищих військових навчальних закладах. Далі, як стверджує Міноборони, Москалик пройшов шлях від командира мотострілецького взводу до топвійськового — дістав до посади заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.

Загиблий працівник російського командування протягом своєї кар'єри брав участь у низці військових кампаній Кремля. У некролозі перелічили, де йому довелось воювати на користь РФ:

війни на Кавказі — період 2002-2005 років. Зазначимо, саме в цей час відбувались друга Чеченські війни та боротьба із заворушеннями в Інгушетії, Дагестані, Північній Осетії, Кабардино-Балкарії; війна в Сирії — з 2015 року; робота у Мінській групі — період 2015-2022 років, коли РФ примушувала Україну погодитись з існуванням так званий "ДНР/ЛНР"; вторгнення в Україну — з 2022 року "керував діяльністю чергової зміни Групи бойового управління Генштабу ЗС РФ, яка здійснює моніторинг ситуації у зоні бойових дій".

Також у некролозі Москалика перелічуються його нагороди за 42 роки служби у радянській, а потім — російській, армії. Як з'ясувалось, генерал мав п'ять орденів, дві медалі, почесну грамоту президента РФ Володимира Путіна.

Загибель Москалика - некролог Міноборони РФ Фото: скриншот

Загибель Москалика — деталі

Фокус писав про загибель Москалика, яка сталась 25 квітня 2025 року. Перші повідомлення про інцидент надійшла з російських пабліків: жителі міста Балашиха у Підмосков'ї поскаржились на гучний вибух біля під'їзду багатоповерхівки. На відео з місця подій бачимо стовп вогню, який здійнявся навколо машини, та уламки, як розлітались в усі боки.

Міноборони РФ через годину заявило, що внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Російські правоохоронці почали розслідування і при цьому відразу почали припускати, що підрив влаштували "українські спецслужби". Тим часом російські Z-блогери почали публікувати сумні повідомлення про смерть Москалика, оскільки він начебто відігравав важливу роль у російсько-українській війні.

РосЗМІ опублікували фото власника автомобіля, який підірвався поруч з Москаликом. З'ясувалось, що ним володів Ігнат Кузін. Чоловік до 2015 року, ймовірно, жив в Сумах в Україні, і потім перебрався у РФ. Сусіди генерала розповіли журналістам, начебто водій авто (не вказувалось, чи це був Кузін), востаннє бачили 16 квітня. Потім, як писали росЗМІ, підозрюваний начебто виїхав в Туреччину.

Нагадуємо, 28 квітня нардеп пояснив, яким чином СБУ причетна до загибелі Москалика. Тим часом ФСБ РФ заявило про затримання підозрюваного у "теракті в Балашисі", який відразу зізнався у "злочині" та "зв'язках з Україною".