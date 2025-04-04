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Военный Фокус

Путин заменил генералов на ФСБ: почему российская армия не доверяет командованию, — The Economist

Российская армия в руках спецслужб: Путин не доверяет генералам
Российская армия в руках спецслужб: Путин не доверяет генералам

Российская армия оказалась под фактическим контролем спецслужб, поскольку Владимир Путин перестал доверять своим военным руководителям.

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Об этом пишет издание The Economist.

Уже через две недели после начала войны в Украине в феврале 2022 года прекратил работать телефон генерала ФСБ Сергея Беседы, который отвечал за отчеты о ситуации на фронте. На основе его неправильных данных Путин строил ожидания относительно быстрой победы. После неудачи наступления появились слухи об аресте Беседы, но тот снова появился на публике — в марте 2024 года он участвовал в переговорах о прекращении огня с представителями США в Саудовской Аравии.

Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российских спецслужб, отмечает, что участие разведки в таких переговорах свидетельствует о двух моментах: во-первых, Путин рассматривает переговоры как альтернативу войне, а во-вторых — реабилитирует разведчиков, несмотря на их роль в провалах в начале войны. В то же время военные не поддерживают эту точку зрения. По данным Минобороны Великобритании, Россия потеряла более 200 тысяч солдат убитыми и 600 тысяч ранеными, но не достигла значительных результатов на фронте. Армия, как подчеркивает издание, вынуждена воевать не только с украинскими силами, но и с собственными спецслужбами.

ФСБ наращивает контроль над военными через расширение контрразведки, которая приобретает все большее влияние. Ее основная миссия — следить за армией, сдерживать влияние популярных генералов и не позволять политической самоорганизации. Солдатов сравнивает эту ситуацию с чистками времен СССР. По словам источников, Путин начал не доверять военным после их сдержанной реакции на начало войны. За несколько дней до вторжения генерал в отставке Леонид Ивашов, который ранее выражал позицию Генштаба, публично предупредил о возможной катастрофе. Когда блицкриг не удалось реализовать, российские СМИ фактически обвинили ФСБ в том, что армия не имела четкого представления ни о целях операции, ни о своей миссии.

Чтобы усилить давление на военное руководство, Путин позволил Евгению Пригожину открыто критиковать министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего Валерия Герасимова. Однако в июле 2023 года Пригожин совершил мятеж, получив молчаливую поддержку части офицеров. Армия не поддержала его, но и не мешала. После гибели Пригожина в авиакатастрофе начались массовые чистки — несколько генералов исчезли, популярный командир Иван Попов был понижен, а медиаресурсы Пригожина попали под государственный контроль.

В Telegram, ставшем площадкой для независимой военной аналитики, влияние военных корреспондентов, чья аудитория насчитывает около 13 миллионов человек, значительно ограничили. После мятежа Пригожина арестовали известного блогера Игоря Стрелкова, другие же стали осторожнее в высказываниях.

ФСБ проводит зачистки не только в армии, но и в Министерстве обороны. Шойгу перевели на другую должность, а его окружение оказалось под ударом: арестованы три бывших заместителя и около 30 сотрудников. Михаил Комин из Центра анализа европейской политики отмечает, что целью этих действий было ликвидировать "клан" Шойгу и получить контроль над финансовыми потоками Минобороны. Преемник Шойгу, экономист Андрей Белоусов, без связей с влиятельными группами, получил лишь частичную свободу в формировании команды: двух из трех заместителей, вероятно, назначил лично Путин.

Арестованы три генерала, среди которых заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин и Иван Попов. Последний недавно направил Путину письмо с просьбой вернуть его на фронт. В письме он написал, что всегда выполнял приказы и следовал путем, определенным присягой и волей президента. Кремль подтвердил получение письма, однако ответ на него пока не предоставлен.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, согласно данным НАТО, Россия потеряла более 900 тысяч военных, из которых 250 тысяч погибли. Как отметил эксперт, большинство раненых российских солдат получили серьезные травмы, которые будут оставаться с ними на всю жизнь, из-за ненадлежащей медицинской помощи.

Также, удары по российской территории, осуществленные Вооруженными силами Украины с помощью западного дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, оказались "чрезвычайно эффективными". Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.