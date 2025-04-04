"Экстремально эффективные": главнокомандующий НАТО похвалил украинцев за удары вглубь РФ

Удары по российской территории, которые наносили Вооруженные силы Украины с использованием западного дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, были "экстремально эффективными".

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Об этом во время слушаний в Сенатском комитете по вопросам Вооруженных сил заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Они (удары, — ред.) были экстремально эффективными. Я мог бы рассказать об этом на закрытом заседании, но Соединенные Штаты производят очень хорошее оружие, и именно то, которое мы передали, оказалось очень, очень эффективным, и я был бы рад поговорить с вами о некоторых вещах, которые они (украинцы, — ред.) сделали с его помощью", — сказал Каволи.

Он также подчеркнул, что передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot — это история успеха.

"Честно говоря, в начале я немного сомневался. Это сложная система. Мы долго-долго тренировали ребят, чтобы они могли ею управлять. Украинцы доверили системы своим лучшим людям, и они влились в нее, как рыба в воду. И на самом деле мы научились некоторым их методам работы прямо сейчас", — подчеркнул Каволи.

Напомним, 3 апреля Каволи подтвердил операцию ВСУ в Белгородской области.

В этот же день Кристофер Каволи заявил, что снижение призывного возраста в Украине частично восполнило потери в ВСУ.