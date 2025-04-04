"Екстремально ефективні": головнокомандувач НАТО похвалив українців за удари вглиб РФ

Удари по російській території, які завдавали Збройні сили України з використанням західної далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, були "екстремально ефективними".

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Про це під час слухань у Сенатському комітеті з питань Збройних сил заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

"Вони (удари, — ред.) були екстремально ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони (українці, — ред.) зробили з її допомогою", — сказав Каволі.

Він також підкреслив, що передача Україні систем протиповітряної оборони Patriot — це історія успіху.

"Чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці довірили системи своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду. І насправді ми навчилися деяких їхніх методів роботи просто зараз", — наголосив Каволі.

Нагадаємо, 3 квітня Каволі підтвердив операцію ЗСУ в Бєлгородській області.

У цей же день Крістофер Каволі заявив, що зниження призовного віку в Україні частково заповнило втрати в ЗСУ.