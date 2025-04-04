Разведка НАТО: Путин готов к большим потерям ради медленных успехов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, по данным НАТО, Россия потеряла более 900 тысяч военных, из которых 250 тысяч погибли.

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Об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО. Источник предоставил информацию во время брифинга 3 апреля, на котором обсуждали ситуацию на фронте.

По его словам, большинство раненых российских солдат получили тяжелые травмы, которые останутся на всю жизнь, из-за неэффективного медицинского обеспечения.

Источники в НАТО сообщили, что Россия продолжает терять более тысячи человек ежедневно, однако ее способность набирать новых солдат соответствует уровню потерь.

"Российские войска продвигаются медленнее, их потери увеличиваются, но Кремль готов терпеть огромные потери в обмен на постепенные, пусть и медленные, достижения," — заявил чиновник. Он также отметил, что, по его мнению, российское общество еще не достигло критической точки, когда оно могло бы отказаться от войны.

Ситуация на фронте, согласно оценкам НАТО, остается чрезвычайно сложной. По прогнозам Альянса, Россия будет и дальше пытаться усиливать давление на Вооруженные Силы Украины, чтобы затянуть войну и укрепить свои позиции на переговорах. Россия сохраняет свое преимущество на поле боя, пытаясь выиграть, используя недостатки в украинских силах.

"На фронте нет никаких признаков того, что Россия готовится к прекращению огня. Нет никаких изменений в целях Москвы в этой войне", — подчеркнул представитель НАТО.

Дополнительно в Альянсе отмечают, что Украина потеряла более 90% территории, захваченной Россией в Курской области, и теперь контролирует менее 100 квадратных километров. Россия восстановила контроль над городом Суджа, и это объясняется количественным преимуществом — в Курской области находятся около 70 тысяч российских солдат.

Москва также привлекла северокорейских военных к боевым действиям, разместив в регионе 11 тысяч их солдат. НАТО также сообщает, что в зимний период около 3500 северокорейских солдат были отправлены в Россию для прохождения обучения. Потери среди них составляют около 5000 человек, из которых 1500 погибли.

По оценкам Альянса, Россия, вероятно, продолжит давление и в конечном итоге вытеснит украинские войска из Курской области. Чиновник отметил, что он не знает, связан ли выход украинских сил из Суджи с прекращением предоставления США разведданных, однако подтвердил, что перерыв в их предоставлении длился неделю и имел негативное влияние на обороноспособность Украины.

В то же время в НАТО подчеркивают, что сам Альянс не передает разведданные Украине — это делают отдельные государства-члены Альянса.

"Мы рассчитываем на то, что наши союзники предоставляют Украине качественные разведданные", — добавил он.

В НАТО также отмечают, что подход России к переговорам не изменился. Кремль убежден, что время работает на него.

"Мы сомневаемся, что Путин настроен на переговоры с добрыми намерениями", — отметил высокопоставленный чиновник.

По его словам, одна из главных целей России на переговорах — это восстановление отношений с Западом и международным сообществом. Параллельно Москва пытается деморализовать украинцев, однако военные и гражданские граждане Украины продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и решимость в борьбе.

"Украинцы хотят мира, но не любой ценой", — добавил чиновник.

НАТО продолжает стремиться достичь справедливого и устойчивого мира для Украины, подчеркивая, что любое мирное соглашение не должно позволить России выиграть время для дальнейших наступлений.

3 апреля в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета НАТО — Украина, в котором принял участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Напомним, удары по российской территории, которые наносили Вооруженные силы Украины с использованием западного дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, были "экстремально эффективными". Об этом во время слушаний в Сенатском комитете по вопросам Вооруженных сил заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Также, Альянс провел конкурс Innovation Challenge, в жюри которого были украинские военнослужащие. Были выбраны три реальных варианта противодействия вражеским управляемым авиабомбам.