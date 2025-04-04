Розвідка НАТО: Путін готовий до великих втрат заради повільних успіхів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за даними НАТО, Росія втратила понад 900 тисяч військових, з яких 250 тисяч загинули.

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Про це повідомило видання Deutsche Welle з посиланням на високопоставленого чиновника НАТО. Джерело надало інформацію під час брифінгу 3 квітня, на якому обговорювали ситуацію на фронті.

За його словами, більшість поранених російських солдатів отримали тяжкі травми, які залишаються на все життя, через неефективне медичне забезпечення.

Джерела в НАТО повідомили, що Росія продовжує втрачати більше тисячі осіб щодня, проте її здатність набирати нових солдат відповідає рівню втрат.

"Російські війська просуваються повільніше, їхні втрати збільшуються, але Кремль готовий терпіти величезні втрати в обмін на поступові, нехай і повільні, досягнення," — заявив чиновник. Він також зауважив, що, на його думку, російське суспільство ще не досягло критичної точки, коли воно могло б відмовитися від війни.

Ситуація на фронті, згідно з оцінками НАТО, залишається надзвичайно складною. За прогнозами Альянсу, Росія буде й далі намагатися посилювати тиск на Збройні Сили України, щоб затягнути війну і зміцнити свої позиції на переговорах. Росія зберігає свою перевагу на полі бою, намагаючись виграти, використовуючи недоліки в українських силах.

"На фронті немає жодних ознак того, що Росія готується до припинення вогню. Немає жодних змін у цілях Москви в цій війні", — підкреслив представник НАТО.

Додатково в Альянсі відзначають, що Україна втратила більше 90% території, захопленої Росією в Курській області, і тепер контролює менш ніж 100 квадратних кілометрів. Росія відновила контроль над містом Суджа, і це пояснюється кількісною перевагою — в Курській області перебувають близько 70 тисяч російських солдатів.

Москва також залучила північнокорейських військових до бойових дій, розмістивши в регіоні 11 тисяч їх солдатів. НАТО також повідомляє, що в зимовий період близько 3500 північнокорейських солдатів були відправлені до Росії для проходження навчання. Втрати серед них складають близько 5000 осіб, з яких 1500 загинули.

За оцінками Альянсу, Росія, ймовірно, продовжить тиск і в кінцевому підсумку витіснить українські війська з Курської області. Чиновник зазначив, що він не знає, чи пов’язаний вихід українських сил із Суджи з припиненням надання США розвідданих, однак підтвердив, що перерва в їхньому наданні тривала тиждень і мала негативний вплив на обороноздатність України.

Водночас у НАТО підкреслюють, що сам Альянс не передає розвіддані Україні — це роблять окремі держави-члени Альянсу.

"Ми розраховуємо на те, що наші союзники надають Україні якісні розвіддані", — додав він.

У НАТО також наголошують, що підхід Росії до переговорів не змінився. Кремль переконаний, що час працює на нього.

"Ми сумніваємося, що Путін налаштований на переговори з добрими намірами", — зазначив високопосадовець. За його словами, одна з головних цілей Росії на переговорах — це відновлення відносин із Заходом і міжнародною спільнотою. Паралельно Москва намагається деморалізувати українців, проте військові та цивільні громадяни України продовжують демонструвати надзвичайну стійкість і рішучість у боротьбі.

"Українці хочуть миру, але не за будь-яку ціну", — додав чиновник.

НАТО продовжує прагнути досягти справедливого і стійкого миру для України, наголошуючи, що будь-яка мирна угода не повинна дозволити Росії виграти час для подальших наступів.

3 квітня в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Ради НАТО — Україна, в якому взяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, удари по російській території, які завдавали Збройні сили України з використанням західної далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, були "екстремально ефективними". Про це під час слухань у Сенатському комітеті з питань Збройних сил заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Також, Альянс провів конкурс Innovation Challenge, в журі якого були українські військовослужбовці. Були обрані три реальні варіанти протидії ворожим керованим авіабомбам.