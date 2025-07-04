Одна из худших ночей: Путин умышленно ударил по Киеву сразу после разговора с Трампом, — Сибига

Атака на Киев состоялась в ночь на 4 июля, фактически, в День независимости США. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что так российской президент демонстрирует пренебрежение к американскому коллеге.

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Андрей Сибига подчеркнул, что Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к США и всем, кто призывал к прекращению войны. Об этом министр иностранных дел Украины написал на своей странице в соцсети X.

После атаки министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что удар произошел после разговора американского лидера Дональда Трампа с Путиным, который демонстрирует пренебрежение к США, которая сейчас празднует День независимости, и всех, кто призывал к прекращению войны.

Пост Андрея Сибиги Фото: Скриншот

"Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно", — отметил Сибига.

Также он добавил, что "Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны". Министр призвал к жестоким санкциям против России и к предоставлению Украине всего необходимого оружия для самозащиты от агрессора.

Фото: ГСПУ

Последствия обстрела Киева Фото: ГСПУ

"Неправильные решения могут лишь поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и его реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал. Хватит ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мира через силу", — сказал министр.

Напомним, Фокус писал о последствиях ночной атаки на Киев. Была повреждена железная дорога и изменено движение поездов.

Также были повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы во время обстрелов. Сейчас известно о 23 пострадавших в столице.