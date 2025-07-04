"Байден спустошив усю країну": Трамп розповів про постачання зброї Україні і розмову з Путіним (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його країна продовжує допомагати Україні, згадавши про дії свого попередника Джо Байдена. Також Трамп заявив, що говорив з очільником РФ про Іран та Україну, і залишився "незадоволеним".

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За словами Дональда Трампа, вони із Путіним провели довготривалу розмову, в ході якої "обговорили багато речей". Про це стало відомо з оприлюдненого відео, на якому очільник США розмовляв із журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні.

"Ми говорили про багато речей, у тому числі про Іран. Ми також говорили про війну в Україні, і я незадоволений", — зазначив президент США.

За його словами, він незадоволений через те, що досягти прогресу у врегулюванні війни Росії з Україною не вдалося.

Інших подробиць про свою розмову із російським президентом Трамп не розкрив журналістам.

Трамп прокоментував новини про паузу у постачанні зброї Україні

Окрім розмови з російським диктатором, Трамп також прокоментував новини про призупинення постачання зброї для України.

Президент США відкидає інформацію, поширену у медіа, про те, що Америка нібито припинила постачати Україні військову допомогу. Натомість він заявив, що США продовжують підтримувати Україну у війні з Росією.

"Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм (українцям — ред.)", — сказав Дональд Трамп.

Говорячи про паузу, очільник США згадав також про свого попередника — Джо Байдена. Він заявив, що США наразі повинні переконатися у тому, що мають достатньо озброєння для себе.

"Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні упевнитися, що маємо достатньо зброї для себе", — підкреслив Дональд Трамп.

США призупинили постачання зброї Україні: що відомо

2 липня у Politico розповіли, що Пентагон призупинив постачання обіцяного озброєння Україні. Таке рішення у США аргументували переглядом запасів озброєння країни.

3 липня видання The Economist повідомило, що США зупинили постачання всієї зброї Україні, змушуючи її до миру із Росією.

Також 3 липня репортер NPR National Desk Том Боумен, наближений до Пентагону, інформував, що США призупинили постачання тисяч снарядів та сотень ракет Україні.