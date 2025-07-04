"Байден опустошил всю страну": Трамп рассказал о поставках оружия Украине и разговоре с Путиным (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна продолжает помогать Украине, вспомнив о действиях своего предшественника Джо Байдена. Также Трамп заявил, что говорил с главой РФ об Иране и Украине, и остался "недовольным".

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По словам Дональда Трампа, они с Путиным провели долговременный разговор, в ходе которого "обсудили много вещей". Об этом стало известно из обнародованного видео, на котором глава США разговаривал с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне.

"Мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране. Мы также говорили о войне в Украине, и я недоволен", — отметил президент США.

По его словам, он недоволен из-за того, что достичь прогресса в урегулировании войны России с Украиной не удалось.

Других подробностей о своем разговоре с российским президентом Трамп не раскрыл журналистам.

Трамп прокомментировал новости о паузе в поставках оружия Украине

Кроме разговора с российским диктатором, Трамп также прокомментировал новости о приостановке поставок оружия для Украины.

Президент США отвергает информацию, распространенную в медиа, о том, что Америка якобы прекратила поставлять Украине военную помощь. Вместо этого он заявил, что США продолжают поддерживать Украину в войне с Россией.

"Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им (украинцам — ред.)", — сказал Дональд Трамп.

Говоря о паузе, глава США вспомнил также о своем предшественнике — Джо Байдене. Он заявил, что США сейчас должны убедиться в том, что имеют достаточно вооружения для себя.

"Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны удостовериться, что имеем достаточно оружия для себя", — подчеркнул Дональд Трамп.

США приостановили поставки оружия Украине: что известно

2 июля в Politico рассказали, что Пентагон приостановил поставки обещанного вооружения Украине. Такое решение в США аргументировали пересмотром запасов вооружения страны.

3 июля издание The Economist сообщило, что США остановили поставки всего оружия Украине, вынуждая ее к миру с Россией.

Также 3 июля репортер NPR National Desk Том Боумен, приближенный к Пентагону, информировал, что США приостановили поставки тысяч снарядов и сотен ракет Украине.