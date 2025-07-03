"Побоюється": у Китаї заявили, що "не можуть дозволити собі" поразки Росії на війні в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна "не може собі дозволити" поразки Росії на війні з Україною, оскільки у такому випадку Сполучені Штати Америки змістять всю свою увагу на Китай.

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Про це посадовець розповів під час розмови з одним з чільних дипломатів ЄС, повідомило видання South China Morning Post.

Коментар, адресований Каї Каллас — головній дипломатці ЄС, Високій представниці ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки, підтвердив те, що у Брюсселі чимало посадовців вважають позицією Китаю. Водночас така заява нібито суперечить офіційній позиції, якої дотримуються у Пекіні.

Як йдеться у матеріалі медіа, Китай неодноразово заявляв про те, що не бере участі у війні з Україною та "не є стороною" конфлікту. Через це деякі посадовці ЄС, імена яких не розкривають, "відверто здивувалися" заявою, що пролунала з уст Вана Ї.

Попри заяви про те, що Китай не може допустити поразки Росії у війні з Україною, Ван Ї відкинув звинувачення про те, що Пекін у матеріальний спосіб надає підтримку Кремлю у веденні війни. Також міністр закордонних справ Китаю заперечував те, що Пекін нібито допомагає РФ у війні військово.

При цьому Ван Ї наполягає, що якби таке відбувалося, то війна Росії та України нібито "давно б закінчилася".

Водночас, як йдеться на сайті Міністерства закордонних справ КНР, на зустрічі у Брюсселі з президентом Євроради Антоніу Коштою Ван Ї заявляв, що Китай і надалі "стоятиме на позиції миру" та запевнив, що Пекін буде сприяти переговорам та політичному врегулюванню війни. При цьому посадовець наголошував, що Пекін "буде відігравати конструктивну роль" у вирішенні конфлікту РФ з Україною.

Участь Китаю у війні РФ з Україною

Попри те, що офіційний Китай не підтверджує участі у війні Росії з Україною, раніше було зафіксовано випадки, коли китайські військові опинялися на фронті.

Видання The Hill 18 квітня розповіло, що Китай відправляє своїх солдатів на війну Росії з Україною, аби підготуватися до вторгнення на Тайвань. Колишній розвідник Річард Фішер заявляв, що громадяни КНР та військові за сумісництвом беруть участь у конфлікті за згодою Пекіна.

Нагадаємо, 30 червня у scmp.com повідомили, що у Китаї створили бомбу для ураження електростанцій.

Також 25 червня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Китай впроваджує генеративні моделі ШІ у військову розвідку.