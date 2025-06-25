Китай впроваджує генеративні моделі ШІ у військову розвідку

Мета таких впроваджень — автоматизація аналізу великих обсягів даних від соцмереж і супутникових знімків до перехоплень і агентурних звітів.

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Китай впроваджує генеративні моделі штучного інтелекту у військову розвідку. Армія Китаю інтегрує такі моделі у свої командно-аналітичні ланки. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, China National University of Defense Technology, один з головних центрів оборонного AI в Китаї, розробляє власні LLM-платформи для обробки OSINT (розвідка з відкритих джерел), SIGINT (радіоелектронна розвідка), GEOINT (геопросторова розвідка) та навіть HUMINT (умовно агентурна розвідка).

Він зауважив, що ці моделі армія Китаю інтегрує у свої командно-аналітичні ланки.

Мета таких впроваджень — автоматизація аналізу великих обсягів даних: від соцмереж і супутникових знімків до перехоплень і агентурних звітів. Алгоритм сам класифікує джерело, генерує оперативні зведення і навіть прогнозує дії противника.

"Фактично в армії Китаю буде цифровий аналітик, який працює цілодобово. Моделі на базі Meta LLaMA вже адаптовані під військові задачі. Створено спеціалізованого AI-асистента ChatBIT, здатного давати відповіді на рівні ChatGPT-4 — з фокусом на розвіддані, планування та виявлення вразливостей", — пояснив Андрій Коваленко.

Він зауважив, що такі впровадження робить не лише Китай, але перевага у ШІ буде у того, в кого буде краще використання і технологічність, той буде попереду, а інтеграція ШІ у розвідку матиме вирішальну перевагу.

Керівник ЦПД наголосив, що Україні потрібні власні LLM-моделі, навчені на даних з фронту, адаптовані під реальну війну, з фокусом на фільтрацію фейків і швидкість реагування.

"Розвідка нового покоління — це не лише люди. Це код, дані, архітектура — і вчасна аналітика", — резюмував він.

Нагадаємо, що глава державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що Росія переживає "найскладніші в історії людства" часи і перебуває в стані "турбулентності, якій не видно кінця".

Також раніше повідомлялося, що Росія навчатиме військових Китаю протидіяти зброї НАТО. Російські військові цього року проведуть навчання для 600 китайських військовослужбовців щодо протидії західній зброї, використовуючи бойовий досвід війни в Україні.