Росія навчатиме військових Китаю протидіяти зброї НАТО, – ГУР

Російські військові цього року проведуть навчання для 600 китайських військовослужбовців щодо протидії західній зброї, використовуючи бойовий досвід війни в Україні.

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Таким чином Кремль розширює непомітну співпрацю з КНР. Про це повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на джерело в українській розвідці.

За даними джерел в Головному управлінні розвідки Міноборони, Москва планує розмістити близько 600 китайських військовослужбовців у 2025 році для навчання на базах та військових центрах ЗС РФ.

"Кремль вирішив дозволити китайським військовослужбовцям вивчати та переймати бойовий досвід, який Росія здобула у війні проти України", – повідомило джерело в ГУР.

Російські військові готуватимуть китайські протидії західній зброї. Вони готуватимуть операторів танків, артилеристів, інженерів та фахівців з протиповітряної оборони.

Джерело в розвідці заявило, що це підкреслює той факт, що "такі рішення Москви та Пекіна чітко ілюструють намір російського режиму об’єднатися з Китаєм у курсі глобальної конфронтації із Заходом".

Нагадаємо, що китайські вчені розробили двокіловатний волоконний лазер, який можна швидко розгорнути для військового або промислового застосування в найекстремальніших кліматичних умовах.

Також повідомлялося, що уперше в історії ВМС Народно-визвольної армії Китаю одночасно розгорнули обидва свої діючі авіаносці — Liaoning і Shandong — у західній частині Тихого океану.