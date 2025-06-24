Россия будет обучать военных Китая противодействовать оружию НАТО, — ГУР

Российские военные в этом году проведут учения для 600 китайских военнослужащих по противодействию западному оружию, используя боевой опыт войны в Украине.

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Таким образом Кремль расширяет незаметное сотрудничество с КНР. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источник в украинской разведке.

По данным источников в Главном управлении разведки Минобороны, Москва планирует разместить около 600 китайских военнослужащих в 2025 году для обучения на базах и военных центрах ВС РФ.

"Кремль решил позволить китайским военнослужащим изучать и перенимать боевой опыт, который Россия получила в войне против Украины", — сообщил источник в ГУР.

Российские военные будут готовить китайских противодействия западному оружию. Они будут готовить операторов танков, артиллеристов, инженеров и специалистов по противовоздушной обороне.

Источник в разведке заявил, что это подчеркивает тот факт, что "такие решения Москвы и Пекина четко иллюстрируют намерение российского режима объединиться с Китаем в курсе глобальной конфронтации с Западом".

Напомним, что китайские ученые разработали двухкиловаттный волоконный лазер, который можно быстро развернуть для военного или промышленного применения в самых экстремальных климатических условиях.

Также сообщалось, что впервые в истории ВМС Народно-освободительной армии Китая одновременно развернули оба своих действующих авианосца - Liaoning и Shandong — в западной части Тихого океана.