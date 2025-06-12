В одном кулаке: Китай впервые развернул две авианосные группы в регионе Тихого океана (фото)

Впервые в истории Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) одновременно развернули оба своих действующих авианосца — Liaoning и Shandong — в западной части Тихого океана.

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О чем свидетельствует данное решение китайских ВМС, говорится в материале Naval News.

Сообщается, что авианосная группа Liaoning первой вышла в западную часть Тихоокеанского региона через пролив Мияко 25 мая. В состав группы вошли тяжёлый ракетный крейсер Type 055 Nanchang, эсминец Type 052D Qiqihar, а также судно снабжения. После выхода в Филиппинское море авианосная группа двигалась вдоль восточного побережья Филиппин, затем повернула на северо-восток к острову Маркус, а к 8 июня начала движение на запад, сближаясь со второй китайской авианосной группой. В ходе маневров корабли выполняли летные операции: самолеты палубной авиации отрабатывали взлеты и посадки на Liaoning.

Китайский авианосец Liaoning. Истчоник: ВМС НОАК

Вторая авианосная группа Shandong вошла в регион через пролив Баши к югу от Тайваня. В её состав входят крейсер Type 055 Zunyi, эсминец типа 052D Zhanjiang, фрегаты Type 054A Yuncheng и Hengshui, а также судно снабжения Type 903A Chaganhu. К 9 июня группа находилась к югу от Японии, проводя аналогичные летные маневры.

Китайский авианосец Shandong Фото: Открытые источники

Цель маневров китайских ВМС и оценка экспертов

Представители ВМС НОАК утверждают, что обе авианосные группы проводят плановые тренировки в рамках проверки возможностей дальних морских операций и взаимодействия между соединениями.

Как отметил лейтенант бельгийских ВМС в отставке Фредерик Ван Локерен, близкое развертывание двух авианосных групп в данном регионе создает уникальные условия для отработки новых доктрин применения палубной авиации и тактики ведения боевых действий авианосец против авианосца. Такие сценарии позволяют китайскому флоту отрабатывать обнаружение вражеских группировок, скрытное маневрирование, организацию массированных авиаударов и отражение воздушных атак.

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Однако несмотря на важность таких учений, эксперты отмечают, что тренировки против собственных авианосных групп не могут в полной мере имитировать действия основных вероятных противников, в первую очередь ВМС США.

Дело в том, что американские авианосцы превосходят китайские по размеру и составу авиагруппы, имеют более мощные силы ПВО и средства РЭБ, применяют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и электронного подавления EA-18G Growler. Это существенно усложняет обнаружение и поражение их оперативных группировок.

Ранее мы писали об амбициях Китая, как морской державы. По оценке бывшего офицера ВМС НОАК и эксперта Ван Юньфэя, Китай намерен иметь шесть авианосцев в боевом составе к началу 2030-х годов.