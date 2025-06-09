В объективе китайский стелс-самолет J-36: эксперты обнаружили новые детали (фото)

В сети появилось изображение, которое, по всей видимости, впервые демонстрирует китайский тактический истребитель шестого поколения J-36 в полном виде с переднего ракурса. Новая фотография предоставляет ценные данные о конструкции кабины, конфигурации воздухозаборников и масштабе всей платформы.

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Обозреватели портала The War Zone, детально изучив новый снимок, предоставили новый обзор китайского J-36 и обратили внимание на ряд важных деталей.

По мнению аналитиков, фото не только подтверждает уникальную двухместную кабину с сиденьями бок о бок, но и позволяет оценить масштаб самолета и наличие новых элементов конструкции, включая предполагаемые дополнительные отсеки вооружения. Особое внимание привлекают три открытых люка на нижней части фюзеляжа. Все это подчеркивает, что J-36 значительно крупнее большинства современных тактических истребителей — его размер приближается к габаритам малогабаритного стратегического бомбардировщика.

На снимке видны отсеки по бокам от центрального воздуховода, которые, вряд ли являются элементами шасси. Они, скорее всего, предназначены для ракет "воздух-воздух" или легких управляемых боеприпасов, что позволяет центральное внутреннее пространство зарезервировать под более тяжелое вооружение большой дальности. Ранее существовали лишь предположения о наличии таких отсеков, но теперь визуальные доказательства делают их существование более вероятным.

Фото: Скриншот

Также впервые четко видны крупные оптические окна в передней части фюзеляжа, которые, вероятно, относятся к электрооптической или ИК-системе обнаружения. Кроме того, на фото можно различить нижние трапециевидные воздухозаборники по бокам и центральный верхний заборник, что подтверждает трехдвигательную схему J-36 — крайне редкое решение в современной истребительной авиации.

Вместе с тем эксперты отмечают ряд визуальных аномалий. В частности, задняя часть самолета и область воздухозаборника выглядят несколько "размазанными". Также заметны следы искажений в районе основного шасси. Тем не менее, фон совпадает с ранее замеченным ангаром Chengdu Aircraft Corporation в городе Чэнду, где в декабре 2024 года впервые засняли J-36.

Фото: the war zone

Назначение J-36 остается неясным

С учетом размеров и компоновки не исключено, что J-36 может выполнять не только классические задачи для истребительные, но и ударные операции. Ранее высказывались предположения, что самолет может быть развитием концепции JH-XX — регионального бомбардировщика. Собственно, термин "бомбардировщик", отмечают эксперты, становится устаревшим, и новые платформы, такие как J-36 или B-21, скорее являются многоцелевыми носителями, способными действовать в широком спектре задач.

"Подобно проблеме определения 6-го поколения, отнести такой самолет к одной категории сложно даже с точки зрения наблюдения, и реальное отношение Китая к нему может это отражать. Окончательно объявить любую новую высокотехнологичную платформу "бомбардировщиком" в 2025 году — это также необоснованное упрощение", — подчеркнули авторы обзора.

Ранее сообщалось, что китайский истребитель, получивший обозначение J-36, совершил третий испытательный полет, предоставив редкую возможность оценить последние достижения Китая в области боевой авиации.