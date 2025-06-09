В об'єктиві китайський стелс-літак J-36: експерти виявили нові деталі (фото)

У мережі з'явилося зображення, яке, вочевидь, вперше демонструє китайський тактичний винищувач шостого покоління J-36 у повному вигляді з переднього ракурсу. Нова фотографія надає цінні дані про конструкцію кабіни, конфігурацію повітрозабірників і масштаб всієї платформи.

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Оглядачі порталу The War Zone, детально вивчивши новий знімок, надали новий огляд китайського J-36 і звернули увагу на низку важливих деталей.

На думку аналітиків, фото не тільки підтверджує унікальну двомісну кабіну з сидіннями пліч-о-пліч, а й дає змогу оцінити масштаб літака і наявність нових елементів конструкції, включно з передбачуваними додатковими відсіками озброєння. Особливу увагу привертають три відкриті люки на нижній частині фюзеляжу. Все це підкреслює, що J-36 значно більший за більшість сучасних тактичних винищувачів — його розмір наближається до габаритів малогабаритного стратегічного бомбардувальника.

На знімку видно відсіки з боків від центрального повітропроводу, які навряд чи є елементами шасі. Вони, найімовірніше, призначені для ракет "повітря-повітря" або легких керованих боєприпасів, що дає змогу центральний внутрішній простір зарезервувати під важче озброєння великої дальності. Раніше існували лише припущення про наявність таких відсіків, але тепер візуальні докази роблять їхнє існування більш імовірним.

Фото: Скриншот

Також уперше чітко видно великі оптичні вікна в передній частині фюзеляжу, які, ймовірно, належать до електрооптичної або ІЧ-системи виявлення. Крім того, на фото можна розрізнити нижні трапецієподібні повітрозабірники з боків і центральний верхній забірник, що підтверджує тридвигунну схему J-36 — вкрай рідкісне рішення в сучасній винищувальній авіації.

Водночас експерти відзначають низку візуальних аномалій. Зокрема, задня частина літака та область повітрозабірника виглядають дещо "розмазаними". Також помітні сліди спотворень у районі основного шасі. Проте фон збігається з раніше поміченим ангаром Chengdu Aircraft Corporation у місті Ченду, де в грудні 2024 року вперше зняли J-36.

Фото: the war zone

Призначення J-36 залишається незрозумілим

З урахуванням розмірів і компонування не виключено, що J-36 може виконувати не тільки класичні завдання для винищувальних, а й ударні операції. Раніше висловлювалися припущення, що літак може бути розвитком концепції JH-XX — регіонального бомбардувальника. Власне, термін "бомбардувальник", зазначають експерти, стає застарілим, і нові платформи, як-от J-36 або B-21, радше є багатоцільовими носіями, здатними діяти в широкому спектрі завдань.

"Подібно до проблеми визначення 6-го покоління, віднести такий літак до однієї категорії складно навіть з погляду спостереження, і реальне ставлення Китаю до нього може це відображати. Остаточно оголосити будь-яку нову високотехнологічну платформу "бомбардувальником" у 2025 році — це також необґрунтоване спрощення", — підкреслили автори огляду.

Раніше повідомлялося, що китайський винищувач, який отримав позначення J-36, здійснив третій випробувальний політ, надавши рідкісну можливість оцінити останні досягнення Китаю в галузі бойової авіації.