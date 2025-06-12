В одному кулаці: Китай уперше розгорнув дві авіаносні групи в регіоні Тихого океану (фото)

Уперше в історії Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (ВМС НВАК) одночасно розгорнули обидва свої діючі авіаносці — Liaoning і Shandong — у західній частині Тихого океану.

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Про що свідчить це рішення китайських ВМС, йдеться в матеріалі Naval News.

Повідомляється, що авіаносна група Liaoning першою вийшла в західну частину Тихоокеанського регіону через протоку Міяко 25 травня. До складу групи увійшли важкий ракетний крейсер Type 055 Nanchang, есмінець Type 052D Qiqihar, а також судно постачання. Після виходу у Філіппінське море авіаносна група рухалася вздовж східного узбережжя Філіппін, потім повернула на північний схід до острова Маркус, а до 8 червня почала рух на захід, зближуючись із другою китайською авіаносною групою. Під час маневрів кораблі виконували льотні операції: літаки палубної авіації відпрацьовували злети та посадки на Liaoning.

Китайський авіаносець Liaoning. Істчонік: ВМС НВАК

Друга авіаносна група Shandong увійшла в регіон через протоку Баші на південь від Тайваню. До її складу входять крейсер Type 055 Zunyi, есмінець типу 052D Zhanjiang, фрегати Type 054A Yuncheng і Hengshui, а також судно постачання Type 903A Chaganhu. До 9 червня група перебувала на південь від Японії, проводячи аналогічні льотні маневри.

Китайський авіаносець Shandong Фото: Відкриті джерела

Мета маневрів китайських ВМС і оцінка експертів

Представники ВМС НВАК стверджують, що обидві авіаносні групи проводять планові тренування в рамках перевірки можливостей далеких морських операцій і взаємодії між з'єднаннями.

Як зазначив лейтенант бельгійських ВМС у відставці Фредерік Ван Локерен, близьке розгортання двох авіаносних груп у даному регіоні створює унікальні умови для відпрацювання нових доктрин застосування палубної авіації й тактики ведення бойових дій авіаносець проти авіаносця. Такі сценарії дають змогу китайському флоту відпрацьовувати виявлення ворожих угруповань, потайне маневрування, організацію масованих авіаударів і відбиття повітряних атак.

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Однак попри важливість таких навчань, експерти наголошують, що тренування проти власних авіаносних груп не можуть повною мірою імітувати дії основних ймовірних супротивників, насамперед ВМС США.

Річ у тім, що американські авіаносці перевершують китайські за розміром і складом авіагрупи, мають потужніші сили ППО і засоби РЕБ, застосовують літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye та електронного придушення EA-18G Growler. Це суттєво ускладнює виявлення та ураження їхніх оперативних угруповань.

Раніше ми писали про амбіції Китаю, як морської держави. За оцінкою колишнього офіцера ВМС НВАК і експерта Ван Юньфея, Китай має намір мати шість авіаносців у бойовому складі до початку 2030-х років.