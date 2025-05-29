Виклик найпотужнішому флоту США: Китай має намір побудувати шість авіаносців, — оцінки аналітиків

ВМС США традиційно утримують світове лідерство за кількістю повноцінних авіаносців — в американців у строю 11 таких кораблів. Водночас Китай, розпочавши розробку власних авіаносців тільки у XXI столітті, стрімко скорочує відставання. У планах Пекіна створити 6 авіаносних груп.

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Про це йдеться в матеріалі порталу 19FortyFive.

Автор публікації Рубен Джонсон пише, що Сполучені Штати володіють безсумнівним лідерством у галузі військового флоту. Жодна країна у світі не має таку міць — в інших держав можливості набагато скромніші: Франція експлуатує єдиний атомний авіаносець — "Шарль де Голль", Великобританія має у своєму розпорядженні два авіаносці на електричній тязі, Росія — формально один ("Адмірал Кузнєцов"), який перебуває в ремонті, Індія — два неатомних авіаносці.

Амбіції Пекіна: шість авіаносців НВАК

За оцінкою колишнього офіцера ВМС НВАК і експерта Ван Юньфея, Китай має намір мати шість авіаносців у бойовому складі до початку 2030-х років. Це дасть змогу забезпечити безперервну присутність однієї або двох ударних авіаносних груп у морі, включно з періодами планових ремонтів і модернізацій.

Згідно з тими ж джерелами, щонайменше два з цих шести кораблів будуть атомними. Перший китайський атомний авіаносець уже будується, хоча поки що перебуває на ранній стадії. За попередніми даними, його розміри дадуть змогу розмістити понад 100 літальних апаратів, включно з винищувачами та гелікоптерами. Китайські джерела також підтверджують ведення робіт зі створення морських ядерних енергетичних установок для цього корабля.

Джонсон зі свого боку наголосив, що поки незрозуміло, чи ввійдуть до числа бойових шість авіаносців перші два — "Ляонін" (CV-16) і "Шаньдун" (CV-17), — оскільки їхні технічні характеристики поступаються новітнім проєктам, і їх можна буде використати переважно для навчальних цілей.

Кіатський авіаносець "Шаньдун" (CV-17) Фото: Відкриті джерела

Морська авіація Китаю

Наразі авіаносці НВАК базуються на палубному винищувачі Shenyang J-15 — модифікованій копії російського Су-33. Експерти вважають, що літак виявився громіздким і неефективним для катапультних стартів, що стало стимулом для розробки нового покоління — J-35.

Китайський винищувач J-35 Фото: VPK.name

J-35B зовні нагадує американський F-35, вирізняється стелс-технологіями та складними крилами, що важливо для розміщення в авіаносних ангарах. Літак оснащений двома двигунами з тягою, аналогічною американському GE F414. Його довжина становить близько 16,8 м, розмах крила — до 12 м, а максимальна злітна маса оцінюється у 25 тонн. J-35 створюється в палубній і наземній версіях, і саме він має стати основним бойовим літаком китайських авіаносців нового покоління.

Таким чином Китайська авіаносна програма впевнено рухається до формування повноцінного океанського флоту, здатного проєктувати силу далеко за межі прибережних вод. При досягненні мети в шість авіаносців, включно з атомними, КНР стане другою державою після США, що володіє авіаносними силами глобального масштабу.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися фотографії перспективного китайського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) KJ-3000 з бортовим номером 7821, сфотографованого на непізнаному аеродромі в Китаї. Ці машини стануть основними при заміні застарілих KJ-2000 Mainring, які будувалися на базі радянських зразків.