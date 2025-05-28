Китай готує новий флагман розвідувальної авіації — літак ДРЛВ KJ-3000 (фото)

У мережу просочилися нові зображення перспективного китайського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) KJ-3000. Таким чином підтверджено існування щонайменше одного дослідного екземпляра з бортовим номером 7821, сфотографованого на непізнаному аеродромі в Китаї.

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На фотографії звернули увагу оглядачі ресурсу The War Zone.

Ця машина створена на базі військового транспортника Y-20 і вперше засвітилася в грудні 2024 року. Наразі підтверджено існування одного дослідного екземпляра з бортовим номером 7821.

На знімках чітко видно масивний круглий радіокупол у хвостовій частині, характерний для систем AEW&C, зонд для дозаправки в повітрі над кабіною пілотів і значну кількість антен на фюзеляжі. Крім того, KJ-3000 отримав великий повітрозабірник в основі кіля, імовірно забезпечує охолодження потужної електронної начинки літака.

Китайський літак ДРЛВ KJ-3000 Фото: X (Twitter)

Збільшене фото китайського літака ДРЛВ KJ-3000 Фото: X (Twitter)

KJ-3000: технологічний стрибок китайської авіації

Автори матеріалу зазначили, що KJ-3000 стане важливою заміною застарілим KJ-2000 Mainring, які будувалися на базі радянських Іл-76МД і стали до ладу ще 2007 року. Обмеженість постачань платформ з Росії змусила Пекін шукати альтернативу, і в цій ролі Y-20 виявився логічним рішенням. Особливо з урахуванням появи його нової версії Y-20B, оснащеної китайськими турбовентиляторними двигунами WS-20, що перевершують колишні Д-30КП-2.

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Ключовим елементом літака є нова радіолокаційна станція. І хоча конкретні характеристики нової РЛС KJ-3000 поки що не розкрито, є підстави вважати, що вона може відрізнятися від трикутної антени з трьома фазованими решітками, що застосовувалася в KJ-2000. Цілком можливо, що KJ-3000 отримає двосторонню антенну установку, хоча це поки не підтверджено.

Китайські інженери також розвивають технологи дозаправки в повітрі. В останньому звіті Пентагону йдеться про принаймні один KJ-500 з такою можливістю, і тепер аналогічна функція реалізована на KJ-3000. Це збільшить час перебування літака в зоні спостереження і розширить можливості ведення розвідки у віддалених районах.

На закінчення оглядачі додали, що китайська програма AEW&C — одна з наймасштабніших у світі. Крім важких літаків KJ-2000 і KJ-3000, активно розвиваються середні турбогвинтові платформи, засновані на Y-9: KJ-200, KJ-500 і багатофункціональний KJ-700 з можливостями оптико-електронної та інфрачервоної розвідки. Ці машини добре пристосовані для дій з малих баз, зокрема на спірних островах у Південнокитайському морі та поблизу Тайваню.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що в Китаї будують найбільший у світі військовий командний центр, який буде вдесятеро більшим за Пентагон. Він розташовується в західній частині Пекіна — супутникові знімки побачили будівельний майданчик площею близько 610 гектар.