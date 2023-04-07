Без російських двигунів: в Китаї показали оновлений транспортник Y-20B (відео)

Китайська армія має намір отримати на озброєння літак, який за своїми характеристиками зможе конкурувати з американським C-17 Globmaster. Нові двигуни будуть значно потужнішими за російські.

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В китайських соцмережах зʼявилось нове відео з оновленим китайським військово-транспортним літаком Xi'an Y-20B. Основні зміни торкнулись двигуна. Про це повідомляє The War Zone.

Літак Y-20B отримав оновлений турбовентиляторний двигун WS-20 китайського виробництва. Це черговий вагомий крок Китаю в авіації, адже минулі версії Y-20B йшли на російських двигунах Соловйова Д-30КП-2. Також є ймовірність що літак з китайським двигуном вже перебуває на озброєнні ВПС Народно-визвольної армії Китаю.

Демонстрація десантних можливостей літаку Y-20B

Державне телебачення КНР показало оновлений літак Y-20B в одному з варіантів десантних операцій — скидання вантажу у польоті. На борті немає серійної позначки ВПС Китаю — це може означати, що Y-20B є передсерійним або ж це зробили навмисно.

На літаку немає серійного номеру

Чому Китаю важливо було розробити власний двигун WS-20?

Оглядач зазначає, що до цього військово-транспортні літаки Y-20 постачався з російським двигуном. Розробка власного аналога дозволяє позбутися від залежності РФ, а також розкрити на максимум можливості повітряного судна. Також через санкції РФ зараз не є надійним постачальником.

Турбовентиляторний двигун WS-20 матиме близько 14 000 кг тяги в порівнянні з 11,997 у російського Д-30КП-2. Окрім цього російські двигуни мають нижчі показники корисної дії. Окремо зазначається, що в Китаї змогли розробити і почати виробляти двигуни раніше планованого терміну у 2024 році. Це може свідчити або про пріоритетність розробки, або про меншу кількість проблем в розробці двигуна.

Порівняння американського C-17 та китайського Y-20B

Китайська армія розраховує, що літак Y-20B буде конкурувати з американським С-17 Globemaster. З російськими двигунами він поступався американському літаку, однак китайська розробка може дозволити наздогнати за показниками С-17.

Нагадаємо, 6 квітня ЗМІ писали, що Китай побудував флот літаків для ведення розвідки, який потужніший та молодший за американський.

30 березня ЗМІ розповідали про те, як китайський винищувач J-10 змінив хід історії бойової авіації КНР.