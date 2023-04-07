Без российских двигателей: в Китае показали обновленный транспортник Y-20B (видео)

Китайская армия намерена получить на вооружение самолет, который по своим характеристикам сможет конкурировать с американским C-17 Globmaster. Новые двигатели будут значительно мощнее российских.

Related video

В китайских соцсетях появилось новое видео с обновленным китайским военно-транспортным самолетом Xi'an Y-20B. Основные изменения коснулись двигателя. Об этом сообщает The War Zone.

Самолет Y-20B получил обновленные турбовентиляторные двигатели WS-20 китайского производства. Это очередной весомый шаг Китая в авиации, ведь прошлые версии Y-20B изготавливались с российскими двигателями Соловьева Д-30КП-2. Также есть вероятность, что самолет с китайским двигателем уже находится на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Демонстрация десантных возможностей самолета Y-20B

Государственное телевидение КНР показало обновленный самолет Y-20B в одном из вариантов десантных операций — сброс груза в полете. На борту нет серийной отметки ВВС Китая — это может означать, что Y-20B предсерийный борт или номер скрыли намеренно.

На самолете нет серийного номера

Почему Китаю важно было разработать свой двигатель WS-20?

Обозреватель отмечает, что ранее военно-транспортные самолеты Y-20 поставлялись с российскими двигателями. Разработка собственного аналога позволяет избавиться от зависимости РФ, а также раскрыть максимум возможностей воздушного судна. Также из-за санкций РФ сейчас не является надежным поставщиком.

Турбовентиляторный двигатель WS-20 будет иметь около 14 000 кг тяги по сравнению с 11,997 кг у российского Д-30КП-2. Кроме этого российские двигатели обладают более низкими показателями полезного действия. Отдельно говорится, что в Китае смогли разработать и начать производить двигатели ранее планируемого срока в 2024 году. Это может свидетельствовать либо о приоритетности разработки, либо о меньшем количестве проблем при разработке.

Сравнение американского C-17 и китайского Y-20B

Китайская армия рассчитывает, что самолет Y-20B будет конкурировать с американским С-17 Globemaster. С российскими двигателями он уступал американскому самолету, однако китайская технология может позволить догнать по показателям С-17.

Напомним, 6 апреля СМИ писали, что Китай построил флот самолетов для ведения разведки, который мощнее и младше американского.

30 марта СМИ рассказывали о том, как китайский истребитель J-10 изменил ход истории боевой авиации КНР.