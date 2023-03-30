Как китайский истребитель J-10 изменил ход истории боевой авиации КНР (фото)

До J-10 в Китае использовали либо советские самолеты, либо их лицензионные копии. В конце концов, новый самолет изменил направление развития китайской авиастроительной школы.

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Для китайской армии разработка истребителя J-10 стала революционным шагом вперед, который 25 лет спустя до сих пор остается основным компонентом Военно-воздушных сил НОАК. Об этом сообщает The War Zone.

23 марта 1998 года истребитель Chendu J-10 совершил свой первый полет. В издании этот самолет называют трансформационной и критической разработкой, позволившей Китаю вступить в современную эпоху. До J-10 китайская боевая авиация состояла из советских самолетов и их лицензионных копий. А собственные разработки J-8, J-12 и J-9 либо заканчивались, либо признавались бесперспективными.

Истребитель J-12

Работы над J-10 начались в 1984 году — это позже советского МиГ-29 и американского F-16, которые в 1978 и 1983 годах уже поднимались в небо. Но КНР удалось довести разработку до конца, что явилось первым эквивалентом истребителя 4 поколения. Он получил последние китайские разработки в двигателе и радарах.

Разработка самолета J-10

За основу взяли наработки проекта J-9VI, поэтому в 1990-х разработали полноразмерный деревянный макет. Однако под угрозу всю программу поставил двигатель WS-10. Поэтому сначала в самолет устанавливали российский двигатель АЛ-31ФН, что требовало несколько изменить конструкцию.

J-10 с российским двигателем АЛ-31ФН

Наконец, первый прототип истребителя J-10 построили в 1997 году, а уже 23 марта 1998 года самолет впервые поднялся в небо. Истребитель получил современную авионику, стеклянную кабину с широкоугольным проекционным дисплеем, а также высокую маневренность. Впоследствии в Китае разработали различные модификации и версии, включая морской вариант J-10B.

Участие Израиля в разработке истребителя J-10

В издании пишут, что по общим сведениям есть информация о помощи компании Israel Aerospace Industries в разработке самолета. Якобы компании передала секретную информацию о собственном истребителе Lavi, который финансировался Штатами. Однако нельзя утверждать, что J-10 является клоном Lavi. В них разные формы крыльев, J-10 больше по размерам, а также имеет двухмерный воздухозаборник.

Вооружение J-10

В начале большинство ранних версий самолета J-10A имели на вооружении китайские ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности PL-8 с инфракрасной наводкой, а также полуактивную управляемую ракету средней дальности PL-11. Сейчас их вооружили ракетами PL-10, получившими новую головку самонаведения и ракеты PL-15 с активной радиолокационной наводкой.

Также на самолет устанавливается управляемое оружие класса "воздух-земля" — бомбы LS-500J или более новые GB1/TG500.

Напомним, 28 марта СМИ писали, что Китай поставляет в РФ компоненты для производства бронежилетов.

Также 28 марта стало известно, что ВВС США делают ставку на спектральную войну в истребителях 6 поколения, чтобы победить Китай и РФ.