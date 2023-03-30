Як китайський винищував J-10 змінив хід в історії бойової авіації КНР (фото)

До J-10 в Китаї використовували або радянські літаки, або їхні ліцензійні копії. Врешті новий літак змінив напрям розвитку китайської авіабудівної школи.

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Для китайської армії розробка винищувача J-10 стала революційним кроком вперед, який 25 років по тому досі залишається основним компонентом Військово-повітряних сил НВАК. Про це повідомляє The War Zone.

23 березня 1998 року винищувач Chendu J-10 здійснив свій перший політ. У виданні цей літак називають трансформаційною й критичною розробкою, яка дозволила Китаю вступити в сучасну епоху. До J-10 китайська бойова авіація складалася з радянських літаків і їх ліцензійних копій. А власні розробки J-8, J-12 та J-9 або скасовувались або визнавались безперспективними.

Винищувач J-12

Роботи над J-10 почалися у 1984 році — це пізніше за радянський МіГ-29 та американський F-16, які в 1978 та 1983 роках вже здіймались у небо. Але КНР вдалося довести розробку до кінця, що стало першим еквівалентом винищувача 4 покоління. Він отримав останні китайські розробки у двигуні та радарах.

Розробка літака J-10

За основу взяли напрацювання проєкту J-9VI, тому в 1990-х розробили повнорозмірний деревʼяний макет. Однак під загрозу всю програму поставив двигун WS-10. Тому на початку в літак встановлювали російський двигун АЛ-31ФН, що вимагало дещо змінити конструкцію.

J-10 з російським двигуном АЛ-31ФН

Врешті перший прототип винищувача J-10 побудували в 1997 році, а вже 23 березня 1998 року літак вперше здійнявся в небо. Винищувач отримав сучасну авіоніку, скляну кабіну з ширококутним проєкційним дисплеєм, а також високу маневровість. Згодом в Китаї розробили різні модифікації та версії, включно з морським варіантом J-10B

Участь Ізраїлю в розробці винищувача J-10

У виданні пишуть, що за загальними відомостями є інформація про допомогу компанії Israel Aerospace Industries в розробці літака. Начебто компані передала секретну інформацію про власний винищувач Lavi, який фінансувався Штатами. Однак не можна стверджувати, що J-10 є клоном Lavi. В них різні форми крил, J-10 більший за розмірами, а також має двовимірний повітрозабірник.

Озброєння J-10

На початку більшість ранніх версій літака J-10A мали на озброєнні китайські ракети класу "повітря-повітря" малої дальності PL-8 з інфрачервоним наведенням, а також напівактивну керовану ракету середньої дальності PL-11. Зараз їх озброїли ракетами PL-10, які отримали нову головку самонаведення і ракети PL-15 з активним радіолокаційним наведенням.

Також на літак встановлюють керовану зброю класу "повітря-земля" — бомби LS-500J або новіші GB1/TG500.

Нагадаємо, 28 березня ЗМІ писали, що Китай постачає в РФ компоненти для виробництва бронежилетів.

Також 28 березня стало відомо, що ВПС США роблять ставку на спектральну війну в винищувачах 6 покоління, щоб перемогти Китай та РФ.