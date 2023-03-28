Китай постачає до РФ компоненти для виробництва бронежилетів, — Politico

За інформацією журналістів, російська компанія, пов'язана зі спецслужбами РФ, кілька разів імпортувала китайські деталі. Проте у США заявляють, що не надто стурбовані появою цих предметів на полі бою.

Related video

Російська компанія "КлАСС" імпортує китайські компоненти для виробництва своїх бронежилетів, а деякі з них використовуються на війні в Україні. Про це повідомляє американське видання Politico, проаналізувавши десятки фотографій та відео з фронту та в інтернеті, де їх почали виставляти на продаж українці, які стверджують, що їх було знайдено на полі бою.

За інформацією журналістів, китайські компанії Yantai Tayho Advanced Materials Ltd та Beijing Tongyizhong New Material Technology Corp відправили деталі для бронежилетів. Їх отримав російський виробник, який пов'язаний із Росгвардією та правоохоронними органами РФ.

Російська та китайські компанії не відповіли на запит журналістів про ймовірне співробітництво.

Згідно з торговими та митними даними, "КлАСС" кілька разів імпортувала деталі для виробництва своїх бронежилетів з Китаю у 2022 році, у тому числі у листопаді та грудні. Ці деталі включали арамідні волокна — такі ж, як використовують для виробництва кевларових жилетів.

Водночас представниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон заявила, що Вашингтон ввів серйозні санкції на експортний контроль проти компаній, які сприяють війні Росії проти України.

Вона додала, що США не надто стурбовані появою цих предметів подвійного призначення на полі бою, оскільки Росія вже давно імпортує такі технології з Китаю.

Нагадаємо, 22 березня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай поки що утримується від надання озброєнь Росії. За його словами, російське вторгнення впливає не лише на Європу, а й на Азію.

16 березня видання Politico повідомляло, що китайські компанії поставляють до Росії гвинтівки, деталі для БПЛА та бронежилети. За інформацією журналістів, одна з компаній, що співпрацює із Кремлем, пов'язана з офіційним Пекіном. Військові постачання проходили через Туреччину та ОАЕ.