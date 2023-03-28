Китай поставляет в РФ компоненты для производства бронежилетов, — Politico

По информации журналистов, российская компания, которая связана с российскими спецслужбами, несколько раз импортировала китайские детали. Однако в США заявляют, что не слишком обеспокоены появлением этих предметов на поле боя.

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Российская компания "КлАСС" импортирует китайские компоненты для производства своих бронежилетов, а некоторые из них используются на войне в Украине. Об этом сообщает американское издание Politico, проанализировав десятки фотографий и видео с фронта и в интернете, где их начали выставлять на продажу украинцы, которые утверждают, что они были найдены на поле боя.

По информации журналистов, китайские компании Yantai Tayho Advanced Materials Ltd и Beijing Tongyizhong New Material Technology Corp отправили детали для бронежилетов. Их получил российский производитель, который связан с Росгвардией и правоохранительными органами РФ.

Российская и китайские компании не ответили на запрос журналистов о вероятном сотрудничестве.

Согласно торговым и таможенным данным, "КлАСС" несколько раз импортировала детали для производства своих бронежилетов из Китая в 2022 году, в том числе в ноябре и декабре. Эти детали включали в себя арамидные волокна — такие же, как используют для производства кевларовых жилетов.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Вашингтон ввел серьезные санкции на экспортный контроль против компаний, которые способствуют войне России против Украины.

Она добавила, что США не слишком обеспокоены появлением этих предметов "двойного назначения" на поле боя, поскольку Россия уже давно импортирует такие технологии из Китая.

Напомним, 22 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай пока воздерживается от предоставления вооружений России. По его словам, российское вторжение влияет не только на Европу, но и на Азию.

16 марта издание Politico сообщало, что китайские компании поставляют в Россию винтовки, детали для БПЛА и бронежилеты. По информации журналистов, одна из компаний, сотрудничающих с Кремлем, связана с официальным Пекином. Военные поставки проходили через Турцию и ОАЭ.