Война выходит за пределы Украины: Китай наблюдает, но пока не передает оружие РФ, — Белый дом

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай внимательно наблюдает за реакцией Вашингтона на войну в Украине. Российское вторжение влияет не только на Европу, но и на Азию.

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Китай пока воздерживается от предоставления вооружений России. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

"Пока мы говорим сегодня, мы не видели, чтобы они пересекали эту черту", ​​— чиновник.

По его словам, нельзя допустить, чтобы Россия могла безнаказанно нападать на своего соседа, поскольку это "откроет ящик Пандоры" и даст сигнал другим потенциальным агрессорам, в мире вырастет число военных конфликтов.

"Ставки в Украине выходят далеко за пределы Украины… Я думаю, что это оказывает глубокое влияние, например, на Азию", — сказал Блинкен.

Он также отметил, что в этом регионе главным союзниками Украины являются Япония и Южная Корея. Однако Китай внимательно наблюдает за тем, как на войну реагируют Соединенные Штаты. Пекин может вынести из этого урок для себя.

Кроме того, Блинкен позднее заявил, что российское вторжение вызвало споры о том, как война повлияет на военное мышление Китая по поводу Тайваня. Более того, по его мнению, Россия является "младшим партнером" в отношениях с КНР.

Он сказал, что политическая и материальная поддержка Китаем России идет вразрез с интересами Вашингтона. Поэтому, как считает Блинкен, необходимо увеличить бюджет на 11% для противостояния угрозам, исходящим от Российской Федерации.

"Мир после холодной войны закончился, и идет острая конкуренция, чтобы определить, что будет дальше", — сказал Блинкен.

Блинкен о реакции Китая на войну в Украине

Напомним, что в США пока не знают, нужно ли выдавать Путина суду в Гааге, если он приедет в Штаты. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Соединенные Штаты не имеют обязательств перед Международным уголовным судом.