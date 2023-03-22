В США пока не знают, нужно ли выдавать Путина суду в Гааге, если он приедет в Штаты (видео)

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Соединенные Штаты не имеют обязательств перед Международным уголовным судом.

Related video

В США не уверены, что должны выдать президента России Владимира Путина в случае его приезда в Соединенные Штаты. Об этом в среду, 22 марта, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний подкомитета по ассигнованиям Сената.

"Я не могу забегать вперед, потому что, очевидно, мы должны изучить законы. На самом деле мы не являемся стороной Международного уголовного суда, поэтому я не хочу заниматься этим вопросом в данном гипотетическом случае", — сказал Блинкен в ответ на вопрос сенатора Линдси Грэм о том, нужно ли будет арестовать Путина в случае его приезда в США.

Также госсекретарь США прокомментировал возможный арест российского президента в Европе.

"Я считаю, что каждый, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства", — ответил Блинкен на вопрос о том, должны ли европейские союзники выдать Путина суду в Гааге.

Ордер на арест Путина — что известно

17 марта Международный уголовный суд принял решение о выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением детей из Украины.

Также 17 марта генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что российский лидер теперь имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления и за пределами РФ он должен быть задержан и передан в суд.

20 марта агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов ЕС об ордере на арест президента России Владимира Путина.

На следующий день, 21 марта, Венгрия опровергла сообщение Bloomberg о том, что она наложила вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по вопросу о выдаче МУС ордера на арест президента России Владимира Путина.